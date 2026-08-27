Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 0,05% en los 20.067,3 puntos manteniendo las dudas de si veremos nuevos máximos históricos o no próximamente.

En Wall Street tuvimos una sesión alcista sin grandes movimientos puesto que todo el mundo estaba a la espera de los resultados de Nvidia tras el cierre.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,715 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,65 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,89 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 26,67 euros en base a cierres.



- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.