Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una leve subida del 0,05% situándose en 20.067,3 puntos, manteniendo la incertidumbre sobre nuevos máximos históricos.
En Wall Street la sesión fue alcista pero sin grandes movimientos, a la espera de los resultados de Nvidia.
Bankinter, BBVA y Repsol presentan buen momento técnico, con posiciones abiertas y stop loss definidos para proteger inversiones.
Se observa a Aena como oportunidad de entrada si supera los 27,70 euros al cierre, con stop loss en 27,23 euros.
El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 0,05% en los 20.067,3 puntos manteniendo las dudas de si veremos nuevos máximos históricos o no próximamente.
En Wall Street tuvimos una sesión alcista sin grandes movimientos puesto que todo el mundo estaba a la espera de los resultados de Nvidia tras el cierre.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,715 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 24,65 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.
- Repsol: Ha cerrado en los 26,89 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 26,67 euros en base a cierres.
- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.