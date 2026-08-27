El Ibex 35 duda tras los resultados de Nvidia y mantiene los 20.000 puntos con el foco puesto en Jackson Hole

Nvidia duplicó su beneficio e ingresos en el segundo trimestre, superando expectativas y reforzando el optimismo en el sector tecnológico.

El precio del petróleo continúa a la baja pese a nuevas sanciones de EEUU contra Irán, con el Brent y el WTI encadenando varias sesiones en rojo.

Las bolsas europeas arrancan la jornada en negativo, salvo el Dax alemán, mientras los futuros de Wall Street anticipan subidas tras los resultados de Nvidia.

El Ibex 35 mantiene los 20.000 puntos con dudas tras los resultados de Nvidia y la atención puesta en el simposio de Jackson Hole.

El Ibex 35 amanece con muchas dudas. El selectivo nacional arrancaba la sesión prácticamente plano y caía un ligero 0,03%, hasta los 20.064,95 puntos, minutos después del toque de campana de la sesión de este jueves.

El índice español busca consolidar los 20.100 enteros, una cota que lleva varias sesiones intentando asentar.

Las dudas se extendían al resto de bolsas europeas, aunque en ellas imperaba el tono negativo. Los principales índices del Viejo Continente arrancaban la jornada en rojo a excepción del Dax alemán.

Así, el Cac francés caía un 0,09%; el FTSE 100 británico, un 0,33% y el FTSE Mib italiano se mantenía prácticamente plano, aunque un 0,02% le hacía decantarse por las pérdidas.

Al otro lado del charco, los futuros pronostican subidas en la apertura de la sesión de Wall Street. El parqué neoyorquino conoció en la víspera las cuentas de Nvidia tras el cierre de mercado y la compañía, aunque con las bolsas cerradas, subía un 5%.

Entre los selectivos de referencia, los futuros del Dow Jones anticipaban avances del 0,21%; los del S&P 500, del 0,3% y los del Nasdaq 100, del 0,59%.

Los precios del petróleo continúan cayendo tras la última racha alcista. Lo hacen incluso después de que EEUU haya adelantado parte de las sanciones económicas que prometió contra Irán tras el giro en su estrategia bélica.

Petróleo

En concreto, el Brent, el petróleo de referencia en Europa, cedía un 1,3%, hasta cotizar en los 86,6 dólares por barril. El crudo del mar del Norte acumula cinco sesiones a la baja.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) bajaba un 1,24%, hasta los 81,16 dólares por barril. El crudo de Texas también suma cuatro jornadas en rojo.

Estos movimientos en el mercado energético se producen bajo el contexto de la guerra en Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció esta semana el inicio de la operación Paria Económico para cortar "todas las opciones económicas" de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica a casi seis meses desde el inicio de la guerra para acabar con la misma.

Aunque sin fijar calendario ni adelantar acciones concretas, Bessent adelantó que las "sanciones sectoriales" apuntarán a "cinco de las vías vitales que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo".

Otras referencias

Sin más avances desde Oriente Próximo, los inversores siguen a la espera de las otras referencias de la semana. Una de las primeras, los resultados de Nvidia, llegaron anoche al término de la sesión neoyorquina.

La multinacional tecnológica no defraudó y cumplió con las previsiones. Nvidia logró un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027 y se anotó una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106% más respecto al mismo tramo del año anterior.

Por otro lado, este jueves comienza el simposio de Jackson Hole. Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) centra todas las miradas en la que será su primera intervención en el foro como guardián del dólar.

En el entorno macro habrá que esperar al viernes para conocer más guías. En España se publica el dato preliminar de la inflación en agosto y el índice de precios PCE de EEUU, uno de los indicadores de inflación favoritos de la Fed.