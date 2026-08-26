Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones

Wall Street vivió una sesión alcista, aunque marcada por la cautela ante la espera de los datos del PIB y los resultados de Nvidia.

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,21% en los 20.056,6 puntos tras haber estado cotizando por encima de los 20.200 puntos en formato intradiario.

En Wall Street tuvimos una sesión alcista aunque realmente nada concluyente en un escenario de clara espera al importante dato de PIB de hoy y a los resultados de Nvidia que conoceremos tras el cierre de la sesión de hoy.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,78 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,69 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,92 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 26,67 euros en base a cierres.



- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.