El Ibex 35 intenta consolidar los 20.100 puntos a la espera de los resultados de Nvidia y con el petróleo en 85 dólares

Los inversores están atentos a los resultados de Nvidia y al inicio del simposio de Jackson Hole esta semana.

El precio del petróleo Brent cae un 1,91% hasta los 85,24 dólares por barril tras nuevas sanciones de EEUU a Irán.

Las bolsas europeas presentan resultados mixtos, con el Dax y el FTSE 100 en negativo y el Cac francés en positivo.

El Ibex 35 sube un 0,23% y supera los 20.100 puntos al inicio de la sesión.

El Ibex 35 abre la sesión de este miércoles con ligeras alzas. El selectivo español subía un 0,23%, hasta los 20.101,97 puntos, tras el toque de campana.

Con el avance, el índice nacional vuelve a atacar los 20.100 enteros, una cota que no logró consolidar en la víspera.

Las dudas se extienden en algunos de los parqués de bolsa europeos. Los principales índices del Viejo Continente se dividen entre pérdidas y ganancias.

Así, el Dax alemán (-0,08%) y el FTSE 100 británico (-0,17%) arrancaban la sesión en rojo. Mientras, el Cac francés avanzaba un 0,43% y el FTSE Mib italiano se mantenía prácticamente plano al subir un 0,04%.

Al otro lado del charco, los futuros de Wall Street pronostican una apertura en signo mixto con ligeros movimientos en las cotizaciones de sus principales índices.

Los del Dow Jones van en positivo y avanzan un 0,08% mientras que los del S&P 500 caen un 0,07% y los del Nasdaq ceden un 0,03%.

Los precios del petróleo continúan cayendo tras la última racha alcista. Lo hacen incluso después de que EEUU haya adelantado parte de las sanciones económicas que prometió contra Irán tras el giro en su estrategia bélica.

Petróleo

En concreto, el Brent, el petróleo de referencia en Europa, cedía un 1,91%, hasta cotizar en los 85,24 dólares por barril. El crudo del mar del Norte acumula cuatro sesiones a la baja.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) bajaba un 2,29%, hasta los 80,48 dólares por barril. El crudo de Texas también suma tres jornadas en rojo.

Estos movimientos en el mercado energético se producen bajo el contexto de la guerra en Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció esta semana el inicio de la operación Paria Económico para cortar "todas las opciones económicas" de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica a casi seis meses desde el inicio de la guerra para acabar con la misma.

Aunque sin fijar calendario ni adelantar acciones concretas, Bessent adelantó que las "sanciones sectoriales" apuntarán a "cinco de las vías vitales que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo".

Otras referencias

Sin más avances desde Oriente Próximo, los inversores siguen a la espera de que empiecen a llegar las referencias de la semana. Una de las primeras, los resultados de Nvidia, llegarán al término de la sesión neoyorquina.

Los números de la multinacional tecnológica se plantean como una gran guía para la narrativa de la IA y a la compañía no le bastará con cumplir con las previsiones para conquistar al mercado.

Por otro lado, el próximo jueves comienza el simposio de Jackson Hole. Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) centrará todas las miradas en la que será su primera intervención en el foro como guardián del dólar.

En el entorno macro habrá que esperar a finales de semana para conocer más guías. El viernes se publica en España el dato preliminar de la inflación en agosto y el índice de precios PCE de EEUU, uno de los indicadores de inflación favoritos de la Fed.