IAG: la reacción alcista sitúa a la aerolínea frente a la resistencia clave de los 5,25 euros

La zona de soporte clave para IAG se sitúa en los 4,90 euros, nivel que debe mantener para evitar presión bajista adicional.

La superación de la zona de 5,26 euros generaría una señal de compra con objetivo en 5,45 euros; si no, podría corregir hacia 5,05 euros.

IAG se acerca a la resistencia clave de los 5,25 euros tras consolidar una revalorización acumulada del 11% en 2026.

El repunte en las acciones de IAG está motivado por la caída del precio del crudo Brent, lo que alivia costes para la aerolínea.

La subida del gas a nuevos máximos agrava la crisis energética, al tiempo que los inversores se preparan para los resultados de Nvidia, que se darán a conocer con el mercado ya cerrado.

Por su parte, el Ibex 35, que no pudo materializar tres sesiones consecutivas de avances y retrocedió un 0,21% en la víspera, se encuentra equidistante entre soportes y resistencia dentro del canal lateral en el que se encuentra.

Si observamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de IAG. Este repunte bursátil viene directamente motivado por el descenso en la cotización del barril de crudo Brent, que ha experimentado un retroceso del 2% hasta situarse por debajo de la barrera de los 88 dólares.

Esta tendencia a la baja en los precios del petróleo supone un alivio significativo para la compañía aerotransportadora. Dado que la factura de combustible constituye el mayor gasto en su estructura de costes de explotación, la moderación del crudo tendrá un impacto positivo en sus cuentas financieras a largo plazo.

Asimismo, la cotización de IAG logra dejar atrás la volatilidad y los temores sobre la escasez de suministro que afectaron al sector en meses anteriores. Con esta nueva jornada al alza, la aerolínea consolida una revalorización acumulada del 11% en el mercado en lo que va de 2026.

Si analizamos los títulos de IAG bajo el punto de vista técnico, observamos un valor alcista para el medio plazo, ya que los títulos de la aerolínea vienen acometiendo una sucesión de mínimos crecientes, no así de máximos crecientes, puesto que el valor ha acometido en las últimas semanas un importante ajuste correctivo.

Su directriz alcista se extiende desde los mínimos alcanzados durante el pasado mes de marzo justo en la zona de los 3,80 euros por acción, donde el valor ha generado apoyo en dos ocasiones respetando esta zona de mínimos crecientes casi a la perfección.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

Pero tras alcanzar unos máximos históricos en formato intradiario en la jornada del pasado 25 de junio justo en los 5,718 euros por acción, IAG ha acometido una fase de ajuste intensa pero también extensa en el tiempo que ha llevado al valor a perder algunos de los soportes clave, como fue en su momento la zona de los 5,25 euros, y de nuevo generar un apoyo en la directriz alcista.

Esta, en estos momentos y si tenemos en cuenta lo ocurrido durante la semana pasada, el valor ha respetado la media móvil de 100 periodos que pasa por la zona de los 4,88 euros, nivel donde los títulos de IAG han creado un apoyo clarísimo al que ha seguido una fase de reacción en forma de rebote técnico bastante contundente.

A muy corto plazo, IAG se encuentra ahora mismo frente a una zona de resistencia muy importante como son los 5,25 euros, a la que el valor se está acercando tras haber abierto tres huecos diarios consecutivos al alza. Esta zona es de suma importancia técnica puesto que también confluye la media móvil de 50 periodos, así que tendremos que estar muy atentos a lo que ocurre en esas inmediaciones.

De esta manera, y teniendo en cuenta que el valor se acerca a niveles de sobrecompra importantes, no deberemos precipitarnos a la hora de tomar posiciones, ya que IAG nos deja dos estrategias muy claramente identificadas para poder acometer compras.

Si ya tenemos títulos de IAG en cartera, no dejaremos que en ningún momento el valor pierda la zona de los 4,90 euros, que es un nivel claro de soporte muy cerca de los mínimos de la semana pasada y que deberá respetar en todo momento si no queremos que la presión bajista haga ceder el empeño de los alcistas.

Con este escenario encima de la mesa, podemos adelantar que, en IAG, la superación de la zona de los 5,26 euros en niveles de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal generaría una interesante señal de entrada en el lado largo o alcista.

Este hecho nos permitiría introducir una orden de compra buscando un objetivo cercano a la zona de los 5,45 euros, considerando una orden de protección que no debería superar el 3% desde nuestro nivel de entrada.

En caso contrario, si observamos que las acciones de IAG no pueden con la zona de los 5,25 euros, lo más probable es que el valor vaya cerrando algunos de los huecos alcistas generados durante las últimas sesiones y se acerque a la zona de los 5,05 euros.

En ese momento, IAG volverá a generar una señal de entrada en el lado largo o alcista buscando un objetivo en 5,25 euros. En esta estrategia consideraremos una orden de protección que pasará por no perder la zona de los 4,90 euros en base a cierres.

Así pues, cualquiera de los dos escenarios, el que antes se dé, generará una interesante señal de entrada que elevará las probabilidades de poder obtener cierta rentabilidad en la aerolínea.