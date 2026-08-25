Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 0,69% en los 20.098,6 puntos y nos hace soñar con un próximo ataque a la zona de máximos históricos.

En Wall Street tuvimos una sesión bajista aunque muy moderada y de la que se escapó el Dow Jones.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,955 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,07 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 27,09 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 26,67 euros en base a cierres.



- Merlin Properties: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 14,20 euros colocando un stop loss en los 13,83 euros en base a cierres.