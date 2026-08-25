Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una subida del 0,69% alcanzando los 20.098,6 puntos, acercándose a máximos históricos.
Bankinter y BBVA muestran un buen desempeño, con recomendaciones de ajustar el stop loss tras las recientes subidas.
Repsol se mantiene fuerte en cartera, mientras que Merlin Properties es candidata a compra si supera los 14,20 euros al cierre.
El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 0,69% en los 20.098,6 puntos y nos hace soñar con un próximo ataque a la zona de máximos históricos.
En Wall Street tuvimos una sesión bajista aunque muy moderada y de la que se escapó el Dow Jones.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,955 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 16,30 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 25,07 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 24,32 euros en base a cierres.
- Repsol: Ha cerrado en los 27,09 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 26,67 euros en base a cierres.
- Merlin Properties: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 14,20 euros colocando un stop loss en los 13,83 euros en base a cierres.