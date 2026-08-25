El Ibex 35 asienta los 20.100 puntos y el verde se extiende en las bolsas europeas mientras el petróleo sigue a la baja

Los inversores esperan los resultados de Nvidia y la intervención de Kevin Warsh en el simposio de Jackson Hole, además de referencias clave como la inflación española y el PCE de EEUU.

El precio del petróleo sigue bajando: el Brent cede un 0,9% y el WTI un 0,98%, en medio de tensiones por la guerra en Irán y nuevas sanciones de EEUU.

El Ibex 35 supera los 20.100 puntos y se acerca a sus máximos históricos, con una subida del 0,31% al inicio de la sesión.

El Ibex busca extender las ganancias con las que ha empezado la semana. El selectivo nacional subía un 0,31%, hasta los 20.163,88 puntos, en la apertura de la sesión de este martes.

El índice nacional recuperó en la víspera la cota psicológica de los 20.000 puntos tras haberla perdido hace una semana. Tras el toque de campana de este martes, el Ibex reconquistaba los 20.100 enteros y continuaba acercándose a sus máximos históricos, los 20.213,6 puntos.

El verde se extendía en los parqués del Viejo Continente. Las principales bolsas europeas arrancaban la jornada en positivo.

Así, el FTSE Mib italiano avanzaba un 0,5%; el Dax alemán, un 0,24%; el Cac francés, un 0,23% y el FTSE 100 británico, un 0,15%.

Al otro lado del charco, los futuros pronosticaban una apertura en verde en el parqué neoyorquino. Wall Street cerró mixto en la víspera con el Nasdaq en negativo.

Para la sesión de este martes, los futuros del Dow Jones adelantaban avances del 0,13%; los del S&P 500, del 0,22% y los del Nasdaq, del 0,5%.

Los precios del petróleo continúan cayendo tras la última racha alcista. Lo hacen incluso después de que EEUU haya adelantado parte de las sanciones económicas que prometió contra Irán tras el giro en su estrategia bélica.

Petróleo

En concreto, el brent, el petróleo de referencia en Europa, cedía un 0,9%, hasta cotizar en los 91,34 dólares por barril. El crudo del mar del Norte acumula tres sesiones a la baja.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) bajaba un 0,98%, hasta los 84,18 dólares por barril. El crudo de Texas también suma tres jornadas en rojo.

Estos movimientos en el mercado energético se producen bajo el contexto de la guerra en Irán. El secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció en la víspera el inicio de la operación Paria Económico para cortar "todas las opciones económicas" de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica a casi seis meses desde el inicio de la guerra para acabar con la misma.

Aunque sin fijar calendario ni adelantar acciones concretas, Bessent adelantó que las "sanciones sectoriales" apuntarán a "cinco de las vías vitales que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo".

Otras referencias

Sin más avances desde Oriente Próximo, los inversores siguen a la espera de que empiecen a llegar las referencias de la semana. Una de las primeras serán los resultados de Nvidia.

La multinacional tecnológica presenta sus cuentas el miércoles a cierre de Wall Street. Sus números se plantean como una gran guía para la narrativa de la IA y a la compañía no le bastará con cumplir con las previsiones para conquistar al mercado.

Por otro lado, el próximo jueves comienza el simposio de Jackson Hole. Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) centrará todas las miradas en la que será su primera intervención en el foro como guardián del dólar.

En el entorno macro habrá que esperar a finales de semana para conocer más guías. El viernes se publica en España el dato preliminar de la inflación en agosto y el PCE de EEUU, uno de los indicadores favoritos de la Fed para tomar decisiones sobre política monetaria.

En el mercado cripto, el bitcoin acelera y continúa con su escalada. La principal criptomoneda del mundo ha alcanzado los 81.000 dólares, máximos desde mediado de mayo.