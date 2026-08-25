Digi se dispara más de un 15% en bolsa en dos días tras recibir el apoyo de los analistas

A pesar de su buena racha bursátil, Digi registró pérdidas netas de 14,5 millones de euros en el primer semestre de 2026.

El 87,5% de los analistas recomienda comprar acciones de Digi, con solo una firma aconsejando vender.

La acción de Digi cerró el martes a 7 euros, tras revalorizarse un 6,1% ese día y un 8,4% el lunes previo.

Digi Spain Telecom ha subido un 15,36% en bolsa en dos días tras recibir recomendaciones de compra de la mayoría de analistas.

Digi Spain Telecom ha subido un 15,36% en bolsa en dos días. El alza llega después de que la compañía haya obtenido una recomendación de compra por parte de casi todos los analistas, entre ellos Banco Santander, Barclays y Citi.

En concreto, la acción de la teleco ha cerrado la jornada de este martes con un alza del 6,1%, hasta intercambiarse por 7 euros por título, después de revalorizarse un 8,4% el pasado lunes.

A excepción de Bestinver Securities, que opta por vender, Digi ha obtenido un consenso de compra del 87,5% por parte de los analistas.

Esto supone una recomendación positiva por parte de siete de las ocho gestoras que siguen a la compañía, según los datos recopilados de Bloomberg.

La empresa, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, debutó en el parqué madrileño el pasado 16 de julio con un precio de salida fijado en 5,6 euros por acción.

De esta manera, Digi finalizó su primer mes de andadura bursátil sin cambios, puesto que la compañía cerró la sesión del viernes 14 de agosto con una cotización de 5,6 euros por cada título.

La teleco obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los 'números rojos' de un millón de euros anotados en el mismo periodo del ejercicio precedente.