Acerinox neutraliza la fase correctiva e inicia un rebote técnico con un objetivo en los 18 euros

El valor muestra una tendencia alcista desde octubre de 2024 y presenta una señal de entrada si supera los 17,49 euros, con potencial para alcanzar máximos históricos.

Jefferies eleva el precio objetivo de Acerinox de 18 a 22 euros y mantiene su recomendación de compra.

La compañía registró un beneficio neto de 77 millones de euros en el primer semestre, recuperándose de las pérdidas del año anterior.

El mercado de renta variable mantiene la cautela ante el incremento de la tensión internacional, mientras los analistas aguardan dos citas clave: la presentación de cuentas de Nvidia y la publicación del dato de inflación de referencia para la Fed.

El Ibex 35, que ya acumula dos sesiones consecutivas de rebote, buscará acercarse hacia los 20.200 puntos para poder optar a un asalto a la zona de máximos históricos. Analizando los valores de su composición, destacamos hoy martes el comportamiento de las acciones de Acerinox.

En la última presentación de resultados, Acerinox volvió a la senda de las ganancias durante la primera mitad de este ejercicio, firmando un beneficio neto de 77 millones de euros que contrasta con los 18 millones en negativo del mismo periodo del año anterior.

Este viraje hacia números positivos se cimentó en el buen desarrollo de la división estadounidense, el impulso del mercado en Europa —favorecido por el nuevo marco de protección comercial— y un repunte del 27% en el EBITDA. Con estos pilares, la compañía afianza su recuperación y prevé cerrar un tercer trimestre con márgenes aún mejores que los del segundo.

En cuanto a recomendaciones, hoy los títulos de la siderúrgica reciben un espaldarazo de Jefferies, que sube su precio objetivo de 18 a 22 euros, manteniendo la recomendación de compra.

Si nos centramos en el comportamiento técnico de los títulos de Acerinox, observamos una interesante tendencia alcista de largo plazo iniciada desde los mínimos de octubre de 2024, cuando el valor cotizaba cerca de los 7,50 euros.

A partir de ahí se ha formado una sucesión de mínimos y de máximos crecientes dirigidos por su directriz alcista principal y una directriz secundaria que arranca desde los mínimos del pasado mes de marzo, cerca de la zona de los 11,12 euros. Esta directriz secundaria mantiene una pendiente todavía más pronunciada que su directriz principal, mostrando síntomas de una vuelta a la confianza de los inversores.

Además, este arranque de la nueva directriz y tendencia de medio plazo se produce desde el apoyo que el valor generó durante el pasado mes de marzo en la media móvil de 200 periodos, la cual ha servido como referencia técnica para que los alcistas pudieran retomar su senda y las compras con mucha más consistencia y determinación.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

Durante su camino hacia la zona de máximos históricos que se alcanzó en formato intradiario en la jornada del pasado 6 de agosto en los 18,575 euros por acción, Acerinox nos ha dejado varios huecos al alza.

El primero se originó en los 13,05 euros durante el pasado mes de abril, y el pasado mes de julio se abrió un nuevo hueco alcista desde la zona de los 16,44 euros que ha permitido buscar y conseguir estos máximos históricos que acabamos de comentar.

En el momento actual y teniendo como referencia las últimas semanas, Acerinox ha mostrado un comportamiento totalmente lateralizado. El amplio lateral se despliega desde la zona de los 17 euros por abajo hasta esos máximos históricos en la zona cercana a los 18,50 euros por acción.

Es precisamente este lateral el que nos permitirá abrir posiciones largas o alcistas buscando un rebote técnico desde la base o el soporte horizontal que tiene el valor cerca de los 17 euros.

En este sentido, y tras dos jornadas consecutivas de consolidación cerca de este soporte, Acerinox ha abierto hoy con un interesante hueco al alza que permite pensar en nuevos avances para el valor, siempre y cuando quede cerrado el hueco bajista generado durante la semana pasada y que tuvo su origen en los 17,49 euros.

Asimismo, el valor cuenta con unos niveles de sobreventa que comienzan a ser importantes. Con el hueco alcista generado en la sesión de hoy, Acerinox tiene grandes probabilidades de seguir avanzando, aunque para ello deberá consolidar y superar la zona de esos 17,49 euros.

Por tanto, en la medida que se produzcan dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de este nivel, Acerinox generará una interesante señal de entrada buscando una continuidad del rebote técnico iniciado durante estos días. Esto nos permitirá introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en la zona de los 18,01 euros.

No obstante, habrá que estar muy atentos a la consecución de esa zona de los 18 euros, ya que su superación nos llevaría directamente de nuevo a máximos históricos.

Dado que el principal índice de referencia, el Ibex 35, se encuentra cerca de máximos de todos los tiempos y que en cualquier momento la situación se puede dar la vuelta —sobre todo cuando regresen los inversores del periodo vacacional y vuelva el volumen de negociación al parqué—, deberemos establecer una orden de protección para limitar riesgos.

Esta orden pasará por no perder el origen del hueco alcista generado en la sesión de hoy; es decir, los 17,18 euros en base cierres.