Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 0,15% en los 19.818 puntos y llega a la sesión del vencimiento de futuros de este mes acumulando la séptima sesión consecutiva de correcciones.

En Wall Street tuvimos una sesión claramente bajista perdiendo soportes importantes con la excepción del Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,575 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,51 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 28,14 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 26,67 euros en base a cierres.



- Merlin Properties: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 14,20 euros colocando un stop loss en los 13,83 euros en base a cierres.