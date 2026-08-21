Banco Santander intenta el rebote impulsado por la sobreventa y el apoyo en su media móvil

Morningstar rebaja la valoración de Santander y advierte que el precio actual está muy por encima de su objetivo, por lo que recomienda cautela y uso de stop loss.

Bruselas ha aprobado la joint venture de ACS, Telefónica, Banco Santander y SETT para competir por infraestructuras estratégicas de IA en la UE.

El banco ha completado dos grandes adquisiciones en medio año: TSB en Reino Unido y Webster en EE.UU., por unos 10.300 millones de euros.

La renta variable europea y americana se encamina a pérdidas semanales debido a la persistente tensión en los mercados globales de bonos y a la subida del petróleo a máximos de un mes por el estancamiento diplomático en el Golfo, lo que mantiene viva la preocupación por la inflación.

El selectivo español, que acumula ya siete sesiones consecutivas de caídas tras no poder consolidar por encima de la zona de los 20.350 puntos, buscará una reacción alcista para aminorar o revertir la caída semanal. Al analizar la composición de sus valores, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Banco Santander.

Tras años de inactividad en operaciones corporativas, Banco Santander ha completado en solo medio año dos grandes adquisiciones: TSB en el Reino Unido y Webster en Estados Unidos, esta última por un valor cercano a los 10.300 millones de euros.

Gestionar simultáneamente ambas absorciones representa un reto considerable para la entidad, más aún al coincidir en el tiempo con reestructuraciones internas como la fusión de Openbank y Santander Consumer en Europa.

Además, hay otro hecho destacado: Bruselas ha dado luz verde a la joint venture creada por ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica para competir por una de las infraestructuras estratégicas que se pretenden desplegar en la Unión Europea.

Este visto bueno permitiría al consorcio español avanzar en su candidatura a la iniciativa de gigafactorías de IA impulsada por la Comisión Europea.

Todos estos aspectos positivos contrastan con la opinión de Morningstar, que considera que la cotización de Banco Santander ha ido demasiado lejos. La firma ha rebajado una estrella al banco cántabro y mantiene un precio objetivo de 8 euros por acción, una referencia que queda muy lejos de los 12,23 euros a los que cerró el título este jueves.

Esto supondría que la entidad tendría que caer alrededor de un 34,6% para regresar a esa valoración. Por ello, cualquier intento de entrada o permanencia en la compañía deberá llevar aparejada una orden de protección (stop loss) que permita gestionar estos riesgos.

Desde el punto de vista técnico, observamos que los títulos de Banco Santander acumulan cuatro ejercicios consecutivos de subidas, alcanzando casi un 25% de revalorización bursátil durante el presente ejercicio.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches TradingView

Este desarrollo ha dibujado una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes con una doble directriz: la primera extendida desde los mínimos de abril de 2025 (cerca de la zona de los 4,50 euros) y una segunda directriz que arranca desde los mínimos del pasado mes de junio y que continúa vigente.

Por tanto, hablar de Banco Santander es hablar de un valor muy alcista que, a pesar de haber acometido fases correctivas puntuales e importantes, mantiene un aspecto técnico muy sólido.

A muy corto plazo, el valor dejó unos máximos históricos en formato intradía el pasado 13 de agosto en los 13,12 euros. Desde ese nivel, los alcistas han cesado posiciones y los bajistas han tomado el control, provocando un ajuste que ha llevado al banco a perder el primer soporte horizontal importante situado en la zona de los 12,60 euros.

La pérdida de esa zona ha llevado a los títulos a buscar apoyo en la directriz alcista secundaria, la cual genera una tangencialidad muy clara con la media móvil de 50 periodos que pasa por los 12,20 euros. Debido en parte a los altos niveles de sobreventa acumulados en el muy corto plazo, en la sesión de hoy se está produciendo una reacción alcista tras haber dibujado ayer una figura de detención de las caídas.

Dado que el índice de referencia Ibex 35 se encuentra también bastante sobrevendido, es muy probable que desde estos niveles se produzca algún tipo de rebote técnico, especialmente si el sector bancario lidera las subidas, como está ocurriendo en los primeros compases de la sesión. De esta manera, Banco Santander podría prorrogar su actual fase de rebote.

Para plantear una estrategia en Banco Santander que permita aprovechar este posible rebote técnico, deberíamos esperar un nuevo cierre diario (y semanal) por encima de los máximos intradiarios de ayer; es decir, por encima de los 12,32 euros.

En ese momento se generaría una interesante señal de entrada en el lado largo (alcista) para introducir una orden de compra con un primer objetivo cercano a los 12,60 euros y un segundo objetivo más ambicioso, a medio plazo, cerca de los 12,90 euros.

No obstante, dada la volatilidad del mercado de renta variable —especialmente en el mes de agosto, donde el volumen de negociación es reducido—, conviene actuar con prudencia. La posición alcista en Banco Santander debería quedar supeditada a que el valor no pierda los mínimos de esta semana, es decir, que no cierre en ninguna ocasión por debajo de los 12,15 euros.