Rovi afronta su primera prueba de fuego en la resistencia crítica de los 60,70 euros

JP Morgan mantiene una posición bajista significativa sobre Rovi, pese al reciente ingreso extraordinario por la adquisición de una planta en EEUU.

El aumento del volumen de contratación y el apoyo en la media móvil de 50 sesiones refuerzan la recuperación.

La farmacéutica perdió más del 37% de su capitalización bursátil tras una fuerte corrección iniciada en abril.

El mercado de deuda global toma aire este jueves gracias a las medidas de alivio aplicadas por el Tesoro estadounidense. La intervención ha devuelto la calma a los inversores, impulsando las bolsas al alza y debilitando al dólar. Aun así, se aprecia cierta cautela.

El Ibex 35, que en la sesión anterior volvió a retroceder, acumula ya seis sesiones de goteo a la baja y tratará de revertir esta tendencia que ya ha dejado atrás los 10.000 puntos. De entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi.

La farmacéutica cotiza hoy con alzas interesantes, contagiada por sus homólogas Moderna y Merck, que anunciaron el éxito de la primera vacuna personalizada contra el melanoma, lo que provocó que sus acciones se dispararan ayer en bolsa. Concretamente, los títulos de Moderna se revalorizaron un 176% al cierre, mientras que los de Merck un 12,5%.

Centrándonos en Rovi, en su última cuenta de resultados contabilizó un ingreso no recurrente de 62,4 millones de euros por la nueva planta estadounidense adquirida a Bristol Myers Squibb, que elevó el beneficio un 113%.

Sin embargo, este entorno no impide que JP Morgan Asset Management mantenga una posición corta significativa en el valor, habiendo elevado su participación bajista hasta el 1,51% del capital social a finales de julio de 2026, según los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este hecho se produjo tras el impacto acumulado en bolsa que arrastraba la farmacéutica desde su advertencia de resultados menores de lo esperado (profit warning) previa.

Si observamos su comportamiento técnico, se observa en el gráfico un deterioro significativo en forma de corrección profunda, intensa y extensa en el tiempo desde los máximos alcanzados el pasado mes de abril en la zona de los 85 euros.

A partir de ese momento, Laboratorios Rovi corrigió de forma clara, abriendo incluso un gran hueco bajista en mayo con origen en los 78,53 euros por acción, lo que dio paso a una continuidad de las caídas hasta alcanzar un suelo de mercado cerca de la zona de los 53 euros.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches TradingView

Esta caída llevó a Laboratorios Rovi a perder más del 37% de su capitalización bursátil, y en estos momentos el valor trata de recuperarse a marchas forzadas.

De hecho, desde los mínimos del ejercicio se observa un rebote bastante intenso que ha llevado a los títulos de Rovi a alcanzar la primera de sus referencias en cuanto a resistencia, situada en las inmediaciones de los 60,70 euros por acción.

Este nivel representa el primero de los retornos proporcionales de Fibonacci a todo el proceso bajista comentado: una resistencia clave que el valor trata de superar y donde afronta una prueba de fuego decisiva.

También se observa un interesante incremento en el volumen de contratación. El valor ha intentado salir de esos mínimos interanuales y cuenta con un apoyo claro en las últimas semanas en la media móvil de 50 periodos (de corto plazo), que sostiene el precio en su cotización para intentar el asalto a la referencia de los 60,70 euros.

A medio y largo plazo, Laboratorios Rovi se comporta de forma lateralizada, pero aumentan las probabilidades de que pueda romper su resistencia técnica más importante y marcar nuevos objetivos favorecido por el entorno actual.

Así pues, como opciones técnicas en el valor, si ya tenemos acciones de Laboratorios Rovi en cartera, no permitiremos que el precio caiga por debajo de la media móvil de 50 sesiones, situada en los 57,25 euros. Perder ese nivel elevaría drásticamente las probabilidades de buscar de nuevo los mínimos del año, por lo que representa el último nivel de tolerancia para mantener las acciones en cartera.

Por el contrario, si lo que buscamos es aprovechar el movimiento de rebote y su continuidad, deberemos esperar a que la farmacéutica rompa la primera resistencia horizontal importante (el primer nivel de retroceso proporcional de Fibonacci) en la zona de los 60,68 euros.

Para introducir una orden de compra, aplicaremos un pequeño filtro en los 60,70 euros por acción con la premisa de que supere esta zona en dos sesiones diarias consecutivas o en una semanal.

Esto nos permitirá trazar un primer objetivo en los 63,15 euros, por donde pasa la media móvil de 100 sesiones, y un segundo objetivo más ambicioso a medio plazo cerca de los 65 euros por acción.

Finalmente, si se dan las condiciones para implementar esta estrategia alcista en busca de la continuidad del rebote, no deberemos permitir que el valor caiga —una vez rota la resistencia— por debajo de la zona de mínimos de ayer, es decir, que pierda los 57,65 euros en niveles de cierre.