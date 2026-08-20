Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0,44% en los 19.847,5 puntos perdiendo el primero de los soportes importantes en el corto plazo.

En Wall Street tuvimos una sesión en la que el anuncio de la duplicación de compras por parte del Tesoro estadounidense frenó las caídas generalizadas.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,44 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,62 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 27,41 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,79 euros en base a cierres.



- Indra: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 66 euros colocando un stop loss en los 63,16 euros en base a cierres.