Solaria rebota con fuerza pero técnicamente exige superar la zona de control de los 17,45 euros

Morgan Stanley ha reducido el precio objetivo de Solaria a 19 euros y varias firmas de inversión han reafirmado sus apuestas bajistas.

A pesar de la subida, Solaria sigue siendo el valor con más posiciones bajistas en el Ibex 35.

La rentabilidad de la deuda pública global sigue rozando máximos históricos debido a la inquietud por el sobreendeudamiento estatal, un factor que está encareciendo la financiación e infundiendo volatilidad en las bolsas internacionales.

Por su parte, el Ibex 35, que en la sesión anterior perdió un 0,24% alejándose de máximos históricos, deberá aguantar la zona de soporte de los 19.875 puntos para que la caída no se vea profundizada. Si analizamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Solaria, que suben con fuerza en los primeros intercambios.

Esta subida se produce a pesar de que, en la sesión de ayer, Morgan Stanley redujo su precio objetivo hasta los 19 euros por acción desde los 21 euros anteriores, si bien dejó al valor sin recomendación.

Tras el ejercicio 2025, un año histórico con una revalorización superior al 130 %, las acciones de Solaria ceden en este 2026 en torno al 2 % en estos momentos, si tenemos en cuenta sus niveles actuales de cotización. No obstante, gran parte de la caída ha sido recuperada en las últimas sesiones con el rebote que se está produciendo desde la zona de mínimos anuales.

El valor perdió el impulso que recibió gracias al entusiasmo del mercado por la inteligencia artificial y su exposición a los centros de datos, en un momento en que parte de este sector se ha visto castigado ante las dudas de los inversores sobre la capacidad de que su inversión masiva se transforme en beneficios.

En este contexto, Solaria es el farolillo rojo del Ibex 35 y, en las últimas semanas, se ha convertido en el valor que acumula más posiciones bajistas de todo el índice.

Durante la primera semana de agosto, seis firmas de inversión mantenían posiciones cortas sobre los títulos de Solaria por encima del 0,5%, según los últimos datos disponibles en ese momento en la CNMV, superando el 4,84 % que acumula Enagás. De esta manera, Capital Fund Management y JP Morgan son los últimos fondos que reafirmaron su apuesta bajista sobre la compañía.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, dado el movimiento de rebote que se está produciendo en las últimas sesiones, estas firmas de análisis podrían estar comenzando a cerrar sus posiciones cortas, lo que estaría provocando una reacción en cadena que permite al valor rebotar con cierta fuerza.

Si observamos el gráfico técnico del valor, se aprecia que Solaria ha protagonizado un apoyo importante en la zona de los 15,75 euros —mínimos alcanzados durante este mes de agosto—, lo que ha permitido al valor reaccionar con firmeza. Incluso hoy, miércoles, se ha permitido el lujo de abrir un importante hueco al alza, situando la cotización frente a la primera resistencia intermedia ubicada en los 17,45 euros por acción.

El oscilador MACD también está desarrollando divergencias alcistas, un factor que podría dar continuidad a la reacción actual en próximas sesiones. Para ello, deberán aparecer compras por encima de la resistencia de los 17,45 euros, lo que permitiría continuar con el rebote actual mediante el cierre de posiciones cortas y la entrada de flujo comprador, dirigiendo el valor hacia la zona de los 18 euros y sus entornos.

En cualquier caso, si trazamos los correspondientes niveles de retroceso proporcional de Fibonacci a todo el proceso bajista de medio plazo —iniciado en abril y finalizado con el soporte de los 15,75 euros en agosto—, observamos que el potencial alcista de rebote desde el punto de vista técnico es interesante. No obstante, deben darse las premisas adecuadas para implementar alguna posición compradora en busca de rentabilidad.

Por un lado, si ya tenemos posiciones tomadas en Solaria durante las últimas ocho sesiones, no deberemos permitir que el valor cierre en ninguna ocasión por debajo de la zona de los 16,71 euros.

Por otro lado, si no tenemos acciones de Solaria en cartera y queremos aprovechar el rebote técnico en curso, deberemos exigirle al valor que supere la zona de los 17,45 euros con los filtros adecuados: dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de dicho nivel.

Esto permitirá introducir una orden de compra limitando la exposición a, como mucho, un tercio de lo que se destine habitualmente a un valor de estas características.

El primer objetivo se situaría en la zona de los 18,13 euros por acción y el segundo, algo más ambicioso y extenso en el tiempo, cerca de los 18,70 euros. Finalmente, la orden de protección a colocar en la estrategia implicaría que el precio de sus acciones no perdiera más de un 3,5 % desde nuestro nivel de entrada.