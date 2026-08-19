Moderna y MSD anuncian resultados positivos de su vacuna contra el melanoma y se disparan en bolsa

Los resultados mostraron mejoras estadísticamente significativas en la supervivencia libre de recurrencia y metástasis en pacientes con melanoma.

La terapia combina una vacuna de ARN de Moderna con el medicamento Keytruda de MSD, suponiendo el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia de neoantígenos individualizada y basada en ARNm.

Las acciones de Moderna se dispararon hasta un 159% en Wall Street tras el anuncio, y las de MSD subieron hasta un 12,3%.

Moderna y MSD anuncian resultados preliminares positivos en su vacuna para el melanoma, logrando disminuir la recurrencia y retrasar la metástasis del cáncer.

Moderna y MSD (más conocida como la Merck americana) han escalado en bolsa hasta un 110% y un 8%, respectivamente, después de anunciar la obtención de resultados preliminares positivos en el ensayo clínico de una vacuna para el melanoma.

Las compañías aseguran que dicha vacuna ha logrado una disminución en la recurrencia de la enfermedad (retraso en el regreso del cáncer) y una dilatación en el desarrollo de metástasis.

Con todo, no se ha dado más información al respecto. Los datos obtenidos en las pruebas serán presentados en una próxima reunión médica internacional y serán compartidos con las autoridades regulatorias competentes.

Nada más informar de estos avances, los títulos del laboratorio biotecnológico estadounidense Moderna se han disparado hasta un 159% en Wall Street.

Algo más moderado, pero igualmente notable, ha sido el impulso de las acciones de MSD. Llegaban a marcar un aumento del 12,3% en el mercado bursátil estadounidense.

Las compañías han combinado una terapia de ARN de Moderna con un medicamento ya comercializado por MSD, Keytruda, para desarrollar esta nueva terapia, cuyas pruebas suponen el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia oncológica basada en ARNm.

Los resultados arrojaron "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes" respecto a la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia en los casos de este tipo de cáncer cutáneo.

"Estos resultados de la fase 3 representan un momento crucial para la investigación oncológica. Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente fue una aspiración. Ahora estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", ha destacado el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel.

"Al intervenir en una etapa temprana de la enfermedad, cuando muchos cánceres se consideran más tratables, el objetivo de la terapia adyuvante administrada después de la cirugía es aumentar la posibilidad de curación para un mayor número de pacientes", ha afirmado el presidente de MSD, Dean Y Li.