Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,24% en los 19.934,9 puntos en una semana que no ha comenzado de la mejor manera aunque nos mantenemos cerca de la zona de los máximos históricos.

En Wall Street tuvimos una sesión de caídas generalizadas que fueron más severas en el caso del Nasdaq 100 y el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,725 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,88 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 27,48 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,79 euros en base a cierres.



- Indra: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 66 euros colocando un stop loss en los 63,16 euros en base a cierres.