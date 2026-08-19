Deoleo se dispara un 20% en Bolsa ante su posible venta a Dcoop por 470 millones

La posible transacción crearía un gigante mundial del aceite, con una facturación superior a 2.200 millones de euros.

El fondo británico CVC Partners ultima la venta del 57% de Deoleo, operación que se prevé cerrar en septiembre.

Dcoop habría superado las ofertas de empresas italianas, francesas y australianas por el fabricante de Hojiblanca, Carapelli y Carbonell.

Las acciones de Deoleo se disparan un 20% tras conocerse la oferta de compra de Dcoop por 470 millones de euros.

Las acciones de Deoleo se han disparado un 20% en la media sesión de la Bolsa tras conocerse que la cooperativa española Dcoop ha ofrecido 470 millones de euros por el fabricante de Hojiblanca, Carapelli y Carbonell.

En concreto, los títulos de Deoleo, que se anotaron un alza del 16,7% en el arranque de la sesión bursátil a las 9.36 horas, siguen despuntando con un incremento del 20%, hasta marcar un precio de 0,44 euros.

Así, en lo que va de año, la acción del dueño de Carbonell se ha revalorizado un 146,67%.

Según publicó el diario económico italiano ItaliaOggi, la cooperativa española Dcoop habría presentado una oferta de 470 millones de euros por Deoleo y se habría impuesto a la oferta realizada por las italianas Coricelli, Bonifiche Ferraresi y Newlat Food, la francesa Lesieur (Avril) y la australiana Cobram Estate Olive.

De esta forma, el fondo británico CVC Partners está ultimando los detalles de la venta del 57% de las acciones de Deoleo, a través de su asesor financiero, KPMG . Se prevé que la operación se concrete en septiembre.

Según precisa el medio italiano 'ItaliaOggi', en la operación y por razones de competencia por parte de Dcoop, la italiana Bonifiche Ferraresi (BF) se haría con el control operativo de la marca Carapelli como socio, mientras que la española Acesur adquirirá Bertolli.

De esta forma, de cerrarse esta transacción, daría lugar a un gigante del aceite mundial, con una facturación de más de 2.200 millones de euros.

Por su parte, fuentes de Dcoop consultadas por Europa Press han reconocido que "estudian las oportunidades" que hay en el mercado como la de Deoleo.

"Creemos que el comprador ha de estar alineado con la calidad y la lucha contra el fraude y que sería malo para España perder el liderazgo en un sector tan estratégico", han precisado.