Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,87% en los 19.981,9 puntos en el inicio de la segunda quincena tras las dos semanas anteriores consolidando precios por encima de los 20.000 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión de caídas generalizadas en las que en el caso del Dow Jones se llegó a la zona de soporte clave que hoy veremos si aguanta.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,755 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,84 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 27,06 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 25,79 euros en base a cierres.



- Indra: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 66 euros colocando un stop loss en los 63,16 euros en base a cierres.