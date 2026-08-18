Duro Felguera se dispara un 20% en Bolsa tras dejar atrás las pérdidas y ganar 241 millones de euros en el primer semestre

La empresa convoca junta extraordinaria para aprobar el proyecto Tula, una central de ciclo combinado en México, clave en su nueva etapa.

La cifra de negocio baja a 31 millones de euros por menor volumen de cartera y pocos nuevos proyectos, pese a volver a Ebitda positivo.

El beneficio se debe en parte a la cancelación de una provisión de 234 millones de euros para litigios y contingencias.

Duro Felguera repuntaba un 20% en Bolsa media hora después del inicio de la sesión de este martes. Las acciones de la compañía asturiana volaban en la sesión consecutiva a la publicación de sus resultados, que se conocían este lunes tras el cierre de mercado.



La compañía notificó un beneficio neto atribuido de 241,8 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que le hace salir de los 'números rojos' de 26 millones de euros que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En concreto, los títulos de la empresa de ingeniería llegaban a avanzar un 20% en Bolsa, hasta los 0,246 euros por acción, aunque Duro Felguera ya había iniciado la jornada con un alza superior al 6%.

Las ganancias comunicadas por compañía a última hora de la tarde de ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se deben, entre otras cuestiones, a la cancelación de una partida de 234 millones de euros prevista para contingencias y provisiones de litigios.

La cifra de negocio de la compañía asturiana se redujo hasta los 31 millones de euros, frente a los 116 millones del anterior periodo, afectada por el menor volumen de cartera y la limitada incorporación de nuevos proyectos. De esta cantidad, unos 20 millones corresponden al mercado nacional y los otros casi 11 millones al mercado internacional.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Duro Felguera también volvió a registrar números positivos, con 5,13 millones de euros. Mientras, en los primeros seis meses de 2025, la empresa informó de 18 millones de pérdidas, todo pese al retraso de la homologación judicial de su Plan de Reestructuración respecto al calendario inicialmente previsto.

La compañía también informó de que ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre, en primera convocatoria y de forma exclusivamente presencial. La convocatoria busca aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México y que le proporcionará ingresos de 210 millones de euros.

Reestructuración

El proyecto Tula, junto al proyecto Escolín -una planta de fertilizantes, también en México- forman parte del plan de crecimiento diseñado por la compañía de ingeniería asturiana tras lograr el visto bueno judicial a su plan de reestructuración el pasado mes de junio.

"Los resultados del primer semestre, con la vuelta al Ebitda positivo, reflejan los efectos de la reestructuración en el plano financiero y sientan las bases para nuevos proyectos. Tula es la primera muestra concreta de esa nueva etapa: un proyecto que responde al interés de la compañía y que nos permite empezar a reconstruir cartera sobre una estructura mucho más sólida", destacó el presidente ejecutivo de Duro Felguera, Eduardo Espinosa