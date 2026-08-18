ArcelorMittal busca perforar los 65,15 euros para activar nuevos objetivos alcistas

Si pierde los 62,40 euros en cierre, aumentan las probabilidades de caídas hacia los 60 o incluso 58 euros por acción.

La acción consolida su fase alcista y busca superar los 65,15 euros, lo que activaría nuevos objetivos de subida.

La falta de avances hacia la paz en Oriente Medio ha vuelto a encarecer el crudo. Aumenta así el temor a que la inestabilidad en la región se alargue, poniendo en riesgo el abastecimiento y empujando al alza el coste energético.

El Ibex 35, que ha visto impedidas sus posibilidades de marcar nuevos máximos históricos, perdió ayer la cota psicológica de los 20.000 puntos, pero tratará de recomponerse y superarlos en niveles de cierre. Entre los valores que componen el principal índice español, destaca el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal.

ArcelorMittal dispara sus ganancias un 64% en lo que va de año y alcanza una valoración bursátil superior a los 49.000 millones de euros, consolidándose como la sexta mayor empresa del mercado español.

Sus títulos encadenan una racha alcista desde abril de 2025, acumulando un crecimiento del 190% que los sitúa en cotas no vistas desde 2011. La imposición de aranceles y el impulso a las políticas de sostenibilidad se alzan como los principales motores de esta excelente evolución en Bolsa.

Analizando las acciones de ArcelorMittal bajo el punto de vista técnico, observamos que la acción mantiene el rally desde abril de 2025, periodo en el que el precio ha subido en torno al 190% y ha tocado máximos de 2011. Los aranceles y la sostenibilidad han sido claves para lograr este avance bursátil.

Si miramos hacia su gráfico técnico, observamos una pauta de mínimos y de máximos relativos crecientes iniciada desde el mes de marzo de este ejercicio, concretamente desde la zona de los 39,50 euros por acción, que ha dado paso al desarrollo de una directriz alcista o zona de mínimos crecientes.

En este contexto, las medias móviles de corto, medio y largo plazo, que se encuentran ahora mismo con una pendiente alcista, han acompañado al movimiento al alza del valor, apoyándose sobre todo en la media móvil de 100 sesiones ante cualquier evento correctivo que se ha producido como consecuencia de los altos niveles de sobrecompra que se han llegado a alcanzar.

Si nos centramos en el corto plazo, observamos que los títulos de ArcelorMittal han superado recientemente en las últimas sesiones una resistencia horizontal situada en los 62,45 euros y el valor se encuentra en plena fase de consolidación de niveles por encima de esta zona de referencia clave.

Dado que tenemos la presencia de la directriz alcista o zona de mínimos crecientes en la zona de los 58,38 euros por acción, así como la media móvil de 50 sesiones que pasa prácticamente por el mismo nivel, deberemos tener muy en cuenta que los soportes horizontales deben funcionar. De lo contrario, podrían producirse caídas importantes que pudieran echar al traste cualquier estrategia alcista que pudiéramos implementar en el valor.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches TradingView

Además, hay un hecho positivo y es que se observa cierto incremento en el volumen de negociación justo cuando el valor rompió al alza la zona de referencia en cuanto a resistencia en los 62,45 euros, que ahora se convierte en su principal soporte de corto plazo.

En la parte alta del rango lateralizado en el que se encuentra el valor desde hace 11 sesiones, tenemos la zona de los 65,15 euros, es decir, sus máximos del año en formato intradía, cuya superación abriría paso a una nueva pata alcista en el valor que generaría una nueva entrada de dinero fresco que permita seguir avanzando.

Además, los altos niveles de sobrecompra existentes en ningún momento han sido impedimento para que el valor siga subiendo sin que aparezcan ventas sostenidas.

De esta manera y con este escenario técnico, concluimos que, en el caso de tener acciones de ArcelorMittal en cartera, no deberemos permitir que el valor caiga por debajo de la zona de los 62,40 euros en base cierres, ya que este hecho elevaría las probabilidades de acometer nuevas caídas hacia la zona de los 60 euros e incluso los 58 euros por acción.

Pero si por el contrario, y como escenario más probable, vemos a ArcelorMittal saltar por encima de la zona de los 65,25 euros, es decir, superar sus máximos del año en niveles de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, en ese momento la acerera generará una interesante señal de entrada en el lado largo o alcista.

Esta nos permitirá introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en torno a la zona de los 68 euros, que no es más que la extensión del último de los laterales en el que todavía se encuentra el valor en estos momentos.

Así, y en el caso de que se den las condiciones adecuadas para poder implementar esta estrategia, la orden de protección la colocaremos igualmente en la pérdida de los 62,40 euros en base cierres.

En resumen, ArcelorMittal es un valor alcista para el corto, medio y largo plazo. Es uno de los valores más interesantes del Ibex 35 que sigue avanzando y está en plena fase de consolidación de niveles, con altas probabilidades de romper por la parte alta de este lateral en la medida en que su índice de referencia, el Ibex 35, pueda seguir avanzando en el muy corto plazo.