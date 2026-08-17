Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una caída del 0,06% en los 20.156,6 puntos tras no poder hacerse con los 20.200 puntos. No obstante, logra firmar la segunda sesión consecutiva por encima de los 20.000 puntos, haciéndolos más fuertes aunque el colchón de puntos todavía es insuficiente.

En Wall Street tuvimos una sesión de caídas generalizadas y de las que, de nuevo, logró escaparse el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,765 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,95 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,79 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Inditex: Ha cerrado en los 57,60 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 57,42 euros en base a cierres.