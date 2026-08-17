Indra se frena en la zona de máximos históricos y activa una doble estrategia técnica

Se identifican dos estrategias técnicas: comprar en el soporte de 61,50 euros o aprovechar una superación de los 66 euros para buscar nuevos máximos hacia los 68,50 euros.

El consenso de analistas recomienda comprar acciones de Indra, fijando un precio objetivo en 66,22 euros y señalando potencial alcista si se produce una corrección.

La empresa se beneficia del incremento del gasto europeo en Defensa, lo que ha impulsado su crecimiento y su posición como valor más alcista del Ibex 35 en 2024.

El mercado de renta variable estrena la tercera semana de agosto buscando el lado positivo, si bien la incertidumbre en torno al mercado petrolero mantiene con cautela a los operadores mientras el dólar estadounidense cotiza en mínimos de los dos últimos meses.

Por su parte, el Ibex 35, que arranca hoy desde los 20.156,6 puntos en los que cerró el pasado viernes, tendrá una nueva oportunidad para asaltar máximos históricos, aunque desde hace algunas sesiones no encuentra el catalizador adecuado que se lo permita. Entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Indra en la parte baja de la tabla.

El notable incremento del gasto europeo en Defensa y el actual contexto geopolítico han posicionado a Indra como un actor clave en el mercado de inversión. La empresa está aprovechando la elevada demanda en áreas de seguridad y tecnologías estratégicas, lo que se ha traducido en un sólido crecimiento operativo reflejado en sus métricas financieras más recientes.

Durante el segundo trimestre, la compañía registró ventas por 1.844 millones de euros, un 43,5% más que el año anterior, mientras que su EBIT se disparó un 73,4% hasta alcanzar los 198 millones. Con este impulso, Indra reafirma sus proyecciones para 2026, con la meta fijada en superar los 7.000 millones de euros en ingresos.

El consenso de analistas mantiene una recomendación de comprar para Indra y sitúa su precio objetivo en 66,22 euros. Tomando como referencia los niveles actuales de cotización, todavía existe cierto potencial alcista para el valor, sobre todo si ocurre, como esperamos, un ajuste a modo de corrección que eleve este potencial en la medida en que la cotización retroceda.

Si analizamos el comportamiento técnico de las acciones de Indra, veremos que en las últimas semanas el valor estuvo mirando de cerca la zona de máximos históricos en formato intradía —alcanzada durante la jornada del pasado lunes 2 de marzo— en un momento dulce que atravesó durante todo ese periodo.

Este último movimiento al alza prolongó un rally que había cobrado especial fuerza durante este verano. Indra acumula una revalorización cercana al 32% en lo que va de ejercicio, mientras que desde el cierre del pasado mes de julio el avance ronda el 12% en el mes de agosto. Con ello, la compañía se ha convertido en el valor más alcista del Ibex 35 durante este ejercicio.

Pero hay un hecho destacado en Indra: el valor ha chocado contra sus máximos históricos durante la semana pasada. Concretamente, el pasado jueves alcanzó unos nuevos máximos históricos en la zona de los 66 euros, desde los cuales la cotización se está revolviendo a la baja y acometiendo una pequeña fase de ajuste correctivo.

A pesar de la corrección actual, los títulos de Indra se mantienen por encima del conjunto de sus tres medias móviles más representativas (de corto, medio y largo plazo).

Evolución de las acciones de Indra Eduardo Bolinches TradingView

De esta manera, y si tenemos en cuenta el último tramo alcista nacido a mediados del pasado mes de julio desde la zona de los 47 euros hasta los máximos históricos alcanzados durante la semana pasada, observaremos que tenemos una zona de soporte clave en niveles próximos a los 61,50 euros.

Por tanto, es bastante probable que las acciones de Indra vayan a buscar apoyo en este soporte en el muy corto plazo, lo cual convertirá al valor en una oportunidad para buscar un rebote técnico de cierta consideración tendente a buscar de nuevo máximos históricos.

Además, dado que los niveles de sobrecompra son elevados desde hace bastante tiempo, este ajuste correctivo permitirá al valor aligerar estos niveles para poder rebotar todavía con mayor fuerza.

Si nos fijamos en el volumen de contratación, observamos una fase de acumulación desde niveles próximos a los 47,50 euros —es decir, el inicio del actual rally alcista— y también cuando el valor superó el conjunto de sus tres medias móviles (sus referencias técnicas de resistencia dinámica) a finales de julio.

Este hecho apoya que las manos fuertes estarían compradas desde niveles más bajos y posiblemente traten de reacumular en cuanto el valor experimente algún tipo de ajuste correctivo.

Así pues, si ya tenemos títulos de Indra en cartera, no dejaremos que el valor retroceda por debajo de la zona de los 60 euros. Hacerlo implicaría un giro y vuelta muy peligroso que podría acercar al valor a niveles muy inferiores; por tanto, es ahí donde ejecutaríamos la orden de protección.

En cambio, si lo que buscamos es entrar en el valor o acumular, trataríamos de hacerlo en uno de los dos escenarios siguientes (el que primero ocurra):

El primer escenario consistiría en una caída hacia la zona de los 61,50 euros (su principal soporte de corto plazo), lo que permitiría introducir una orden de compra buscando un objetivo en los 66 euros por acción y una orden de protección por debajo de los 60 euros a cierre de sesión.

Como escenario alternativo, en el caso de que Indra vuelva a superar máximos históricos (la zona de los 66 euros), el valor entrará en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

Esto abrirá nuevos horizontes alcistas buscando al menos la zona de los 68,50 euros, en lo que sería una prolongación de este tramo alcista. En este caso, la orden de protección la situaremos a no más del 3% desde el nivel de entrada.