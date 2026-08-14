Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una caída del 0,18% en los 20.168,6 puntos, alejándose de los 20.200 puntos.
En Wall Street, el S&P 500 y el Russell 2000 marcaron nuevos máximos históricos tras una jornada de subidas.
Valores destacados para invertir: Bankinter, BBVA, Repsol e Inditex, todos en momentos técnicos clave y con stop loss definidos.
Los inversores mantienen la atención en estos valores por su buen comportamiento reciente y potencial de continuidad en las subidas.
El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 0,18% en los 20.168,6 puntos y dice no a los 20.200 puntos a falta de lo que ocurra en la sesión de hoy para cerrar la semana.
En Wall Street tuvimos una sesión de subidas generalizadas lo que permitió al S&P 500 y al Russell 2000 marcar un nuevo máximo histórico.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,645 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 24,91 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.
- Repsol: Ha cerrado en los 26,49 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.
- Inditex: Ha cerrado en los 57,88 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 57,42 euros en base a cierres.