Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa

Los inversores mantienen la atención en estos valores por su buen comportamiento reciente y potencial de continuidad en las subidas.

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 0,18% en los 20.168,6 puntos y dice no a los 20.200 puntos a falta de lo que ocurra en la sesión de hoy para cerrar la semana.

En Wall Street tuvimos una sesión de subidas generalizadas lo que permitió al S&P 500 y al Russell 2000 marcar un nuevo máximo histórico.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,645 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,91 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,49 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Inditex: Ha cerrado en los 57,88 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 57,42 euros en base a cierres.