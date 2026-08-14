Indra, en nuevos máximos: ¿qué impulsa este nuevo rally?

Las claves

Las claves Generado con IA Indra alcanza nuevos máximos históricos en bolsa, con una revalorización del 37% desde julio y liderando el Ibex 35 en agosto. El impulso principal proviene del contrato de IRIS², la red satelital europea, donde Hispasat (filial de Indra) será contratista principal con un proyecto de más de 1.600 millones de euros. Los resultados del primer semestre de 2026 muestran un aumento del 30% en facturación y un crecimiento récord en la cartera de pedidos, impulsados por la división de Defensa. El contexto sectorial, con mayor gasto en defensa y nuevos contratos internacionales, favorece el crecimiento de la compañía tras superar turbulencias en su gobierno corporativo.

Indra Sistemas es el valor más destacado del verano dentro del Ibex 35. El título cotiza actualmente en los 64,6 euros, en una semana en la que ayer 13 de agosto el precio alcanzó los 65,96 euros, muy cerca del nivel de los 66 euros (siguiente resistencia técnica), lo que supone un nuevo récord para la empresa de defensa española.

Con este último rally, la capitalización ronda los 11.530 millones de euros, con un PER de 26,23 veces beneficio. Su revalorización bursátil se ha intensificado en las últimas semanas mientras el mercado va incorporando progresivamente a la cotización los anuncios y contratos que se conocen sobre la firma.

En lo que llevamos de agosto, Indra se anota un avance del 15,2% —el mayor de todo el selectivo español— y acumula una revalorización del 37% desde comienzos de julio. El anterior máximo de Indra se cerró en los 64,50 euros, en marzo de 2026.

Claves detrás del actual impulso alcista de Indra

El contrato del “Starlink europeo” (IRIS²): el 7 de agosto, Indra informó a la CNMV de que Hispasat, su filial participada en un 89,68%, había sido elegida como contratista principal del segmento terrestre de IRIS², la nueva red satelital comunitaria diseñada para hacer frente a la infraestructura de Elon Musk, por un valor que supera los 1.600 millones de euros.

Hispasat se ocupará del despliegue de antenas, sistemas de control y conexiones con las redes terrestres, con cobros que se irán distribuyendo en los próximos ejercicios hasta la puesta en marcha del servicio en 2030.

Cuentas del primer semestre y cartera de contratación histórica: el 23 de julio Indra dio a conocer sus resultados correspondientes a la primera mitad de 2026, con una facturación de 3.179 millones de euros (+30% en comparación interanual) y un EBIT que escaló hasta los 316 millones desde los 209 millones registrados el año previo.

El libro de pedidos creció un 117% hasta situarse en un nivel sin precedentes de 20.533 millones de euros, mientras que la contratación nueva aumentó un 58% hasta los 5.010 millones, apoyada fundamentalmente en la división de Defensa, cuya facturación se duplicó en el semestre y se multiplicó por 2,5 solo en el segundo trimestre.

Además, la firma revisó al alza su objetivo de generación de caja libre para 2026, situándolo por encima de los 375 millones de euros.

Este repunte también puede leerse como una recuperación tras un ejercicio marcado por la turbulencia corporativa.

Análisis técnico de Indra. Elaboración propia

En marzo de 2026, la acción sufrió un fuerte castigo bursátil tras la retirada de Escribano Mechanical & Engineering de su proyecto de fusión con la compañía, en medio de una crisis de gobierno corporativo que derivó en un cambio en la presidencia: la salida de Ángel Escribano y la llegada de Ángel Simón como nuevo presidente no ejecutivo.

El hecho de que el título no solo haya recuperado esos niveles, sino que los haya rebasado con holgura, respalda la idea de que los inversores están valorando tanto la buena marcha operativa —bajo la dirección del consejero delegado Josep María Recasens— como el fin de la incertidumbre en torno al accionariado.

Panorama sectorial: la defensa europea sigue acaparando la atención

El contexto de mercado también favorece a Indra, que se ha convertido en el estandarte de la reindustrialización de la defensa dentro del Ibex 35. Las áreas de Defensa, Espacio y Seguridad son los grandes impulsores del crecimiento de la compañía, en un momento de incremento generalizado del gasto militar en el continente.

A ello se suman otros contratos importantes logrados este año, entre ellos el acuerdo por más de 342 millones de dólares con la FAA de Estados Unidos para modernizar el control del tráfico aéreo, o el contrato firmado con Transport for London para sistemas de billetaje.

El comportamiento de Indra en bolsa se mueve dentro de un excelente contexto de fondo: una cartera de pedidos en niveles récord, unos resultados que han superado las previsiones, un contrato estratégico de enorme relevancia en el ámbito espacial europeo, y un mercado que ha dejado atrás las inquietudes sobre gobierno corporativo para concentrarse en los fundamentales de la compañía.

***Adrián Hostaled, analista de mercados.