El Ibex 35 pugna por mantener los 20.200 ante la incertidumbre de Ormuz

El Gobierno extiende la vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, lo que afecta ligeramente a Endesa, Naturgy e Iberdrola.

El precio del petróleo se mantiene alto, con el Brent en 88 dólares y el West Texas en 82 dólares por barril.

Estados Unidos amenaza con un bloqueo naval indefinido e Irán ataca buques en el estrecho de Ormuz, elevando la tensión.

El Ibex 35 lucha por mantener los 20.200 puntos ante la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

El Ibex 35 se está tomando un respiro antes de volver a atacar nuevos máximos históricos. El selectivo español sigue por debajo de los 20.200 puntos en la apertura del viernes, cotizando casi un 0,25% abajo.

Si bien intentará mantener los 20.200 enteros, a corto plazo su objetivo más vital es no perder los 20.100, de los que ya se encuentra cerca.

El contexto geopolítico tampoco ayuda a su empuje, dada la incertidumbre. Estados Unidos amenaza con medidas “nunca antes vistas” y un bloqueo naval “indefinido” e Irán ataca buques en el estrecho de Ormuz.

Fruto del recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, el petróleo sigue mirando hacia un precio medio en sus barriles en torno a los 85 dólares. El Brent europeo cotiza a 88 dólares, y el West Texas americano se intercambia a 82 dólares el barril.

Las bolsas del Viejo Continente están recogiendo la preocupación, con signo mixto. El selectivo EuroStoxx 50 sube un 0,15% gracias a que el DAX alemán avanza un 0,70%, pero el resto parqués están en rojo.

Volviendo al parqué español, Indra (2,4%) y Amadeus (2,1%) lideran las ganancias del día, mientras que las pérdidas atisban en Solaria o ACS, en torno al -1,70%.

La gran noticia del día en nuestro país es que el Gobierno extiende la vida de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. Como ha informado este periódico, Pedro Sánchez cede a la presión extremeña y alarga tres años la vida de Almaraz incumpliendo así su pacto de gobierno con Sumar.

A este respecto, Endesa se deja un 1%, Naturgy un 0,75% e Iberdrola un 0,65%. El mercado considera que esto tiene poca relevancia para sus cuentas de resultados, aun así las pone 'bajo revisión'.