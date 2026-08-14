Amadeus prepara el asalto definitivo a los 58 euros que permitirá continuar su fase de recuperación

Para activar una nueva señal de compra, Amadeus debe cerrar dos días consecutivos o uno semanal por encima de 58 euros.

El valor muestra una tendencia alcista tras un periodo de mínimos crecientes y superar la resistencia de 54 euros.

JPMorgan ha elevado el precio objetivo de Amadeus de 61 a 70 euros, situando su potencial de revalorización por encima del 20%.

Amadeus se acerca a la resistencia clave de los 58 euros, lo que podría impulsar su fase de recuperación bursátil.

Las Bolsas asiáticas cerraron la semana con ganancias gracias a unos datos de inflación moderados en EEUU que reducen las expectativas de subidas de tipos, aunque la cautela se mantiene por las conversaciones de paz en Oriente Próximo. Por su parte, el petróleo Brent se estabiliza, perfilándose a cerrar la semana también al alza.

Con este telón de fondo, el Ibex 35, que en la sesión previa perdió al cierre los 20.200 puntos, tendrá una nueva oportunidad de consolidación. Si esto no ocurre, las probabilidades de acometer una fase de ajuste aumentarán. Si analizamos los valores que lo componen, destacamos el comportamiento en positivo de las acciones de Amadeus.

Pese al mal comportamiento que ha registrado Amadeus en el Ibex 35 durante 2025 y 2026 —en consonancia con los recortes generales en el sector software—, los analistas de JPMorgan han dado un giro optimista a su visión sobre el valor. El banco de inversión ha elevado recientemente su estimación de precio de 61 a 70 euros, lo que sitúa el potencial de revalorización por encima del 20%.

El escepticismo sobre las empresas de software parece estar quedando atrás. Las abultadas valoraciones que alcanzaron las compañías impulsadas por el auge de la IA generaron dudas, pero ahora se intuye un trasvase de capitales dentro de la tecnología.

Con esto, el área de software, golpeada duramente en los últimos meses, empieza a perfilarse como un nicho interesante de inversión gracias a los atractivos niveles alcanzados tras las correcciones.

Si analizamos las acciones de Amadeus desde el punto de vista técnico, observamos un duro castigo sufrido por la compañía durante algunos meses. Este recorte se inició a mediados del ejercicio anterior desde la zona de los 72,50 euros y llevó a los títulos a buscar apoyo cerca de los 45,40 euros.

Es justo desde ahí donde los alcistas están tratando de recomponerse, aunque lo hacen de forma muy suave. Desde los mínimos del ejercicio se aprecia en su gráfico la formación de una directriz alcista y de mínimos crecientes, aunque sin demasiada pendiente. Esto ha llevado a los títulos de Amadeus a buscar y superar la resistencia de los 54 euros por título, nivel rebasado en las últimas dos semanas.

El precio de sus acciones se sitúa ya por encima de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), lo cual es síntoma de que el valor vuelve a la senda alcista con probabilidades de seguir avanzando en el corto plazo.

Evolución de las acciones de Amadeus Eduardo Bolinches TradingView

Solamente se observa un posible impedimento: unos niveles de sobrecompra algo elevados a los que los alcistas tendrán que hacer frente en las próximas jornadas si quieren superar resistencias importantes, como la de los 58 euros por acción frente a la que se encuentra ahora mismo.

Además, mientras el valor ha estado formando esa secuencia de mínimos crecientes durante todos estos meses, se aprecia una interesante fase de acumulación lenta de títulos. Esto es lo que ha permitido el asalto final a esos 58 euros, una resistencia importante sobre la que el valor está consolidando y tratando de romper durante las últimas ocho sesiones.

La posible rotación de dinero desde cotizadas que ya tengan altos niveles de sobrecompra y puedan estar algo caras podría beneficiar a títulos como Amadeus. El valor tiene grandes probabilidades de romper al alza e iniciar una nueva pata alcista con objetivos bastante ambiciosos.

Por lo tanto, si ya tenemos títulos de Amadeus en cartera, deberemos vigilar muy bien que no pierda la zona de los 54 euros, por donde pasa exactamente la media móvil de 200 sesiones y un soporte horizontal importante correspondiente con la resistencia con la que ha luchado el valor durante los últimos meses.

Este sería el último nivel que nos permitiría mantener posiciones, ya que su pérdida provocaría un nuevo deterioro de la cotización.

Para trazar una estrategia alcista en Amadeus, deberíamos esperar a que el valor supere, con los filtros adecuados, la barrera de los 58 euros. Que se produzcan dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esta zona abriría una nueva pata alcista buscando un primer objetivo bastante ambicioso, situado en la zona de los 61,84 euros, coincidente con su siguiente zona de resistencia horizontal importante.

Si este hecho se produce, Amadeus generará una interesante señal de entrada que nos permitiría introducir una orden de compra. Sin embargo, deberemos limitar el riesgo y controlar la inversión, puesto que en cualquier momento puede producirse un giro inesperado del propio mercado; el Ibex 35 se encuentra en plena zona de máximos históricos y se están registrando ciertos bandazos en esta zona cercana a los 20.200 puntos.

Por tanto, en caso de implementar esta estrategia, deberemos establecer una orden de protección por debajo de los mínimos de esta semana —es decir, por debajo de la zona de los 56,56 euros en base cierres— y acotar el tamaño de la posición a, como mucho, un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características.