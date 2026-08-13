El Ibex 35 de máximos supera los 20.300 puntos pese al bloqueo de Ormuz

Los bancos lideran las subidas en el Ibex 35, mientras que Solaria destaca por sus pérdidas.

El precio del petróleo se mantiene alto, con el Brent a 88 dólares y el West Texas a 82 dólares por barril.

El índice español sube un 0,65% en la mañana del jueves, alcanzando máximos históricos.

El Ibex 35 supera los 20.300 puntos pese al bloqueo del estrecho de Ormuz y el encallamiento de las negociaciones entre Irán y EE.UU.

El Ibex 35 contra todo y contra todos. Aun con el retraso en la reapertura del estrecho de Ormuz y el encallamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, y pese a que el petróleo ha repuntado esta semana en su precio, el selectivo bursátil español va hacia nuevos máximos históricos por encima ya de los 20.300 puntos.

A primera hora de la mañana del jueves, sube un 0,65%, hasta el entorno de los 20.340 enteros.

Las negociaciones entre Washington y Teherán están estancadas a cuatro días de que expire el plazo para el acuerdo de paz, lo cual hace pensar en una nueva escalada de ataques o en una prórroga del mismo. Mientras Teherán se muestra reacia a las conversaciones, Washington afirma que ya controla el estrecho de Ormuz. Si bien Irán también reafirma que el estrecho está bajo su control.

Con este contexto, el crudo sigue de largo por encima de los 80 dólares el barril. El Brent europeo cotiza a 88 dólares, mientras que el West Texas americano se intercambia a 82 dólares.

En los grandes parqués de Europa, Londres es la única bolsa que muestra dudas con ligeras pérdidas y el resto camina en verde con ganancias moderadas. El selectivo EuroStoxx 50 avanza un 0,45%.

Volviendo al parqué español, los bancos lideran las ganancias: Unicaja, BBVA y Bankinter, en torno al 1,6%, CaixaBank y Santander en el 1,2%, y Sabadell cerca del 1%. Por contra, Solaria pierde un 1,35%.