Ferrovial abandona la bolsa de Ámsterdam y sólo cotizará en el Nasdaq y en España

La medida busca simplificar la estructura de cotización y mejorar la eficiencia bursátil de la empresa, alineándose con su estrategia a largo plazo.

La decisión responde a la baja actividad en Euronext Ámsterdam, que representa solo el 0,15% del volumen medio diario de negociación de la compañía.

Ferrovial dejará de cotizar en la bolsa de Ámsterdam a partir del 11 de septiembre de 2026 y mantendrá su presencia solo en el Nasdaq y las bolsas españolas.

Ferrovial excluirá a partir de septiembre su cotización de la bolsa de Ámsterdam, a donde movió su sede social en 2023 para facilitar su debut bursátil en Estados Unidos por la interconexión operativa y legal entre ambos mercados, después de que en este último país ya se negocien más acciones de la compañía que en la propia España.

En su momento, su traslado social a los Países Bajos conmocionó a la opinión pública y creó un enfrentamiento con el Gobierno y en el seno de la propia familia. Por ejemplo, Leopoldo del Pino llegó a crear la Fundación Estrella de los Mares para defender "el amor a España" tras oponerse al traslado de Ferrovial orquestado por su hermano y presidente de la multinacional, Rafael del Pino.

En concreto, la última sesión de negociación en Euronext Ámsterdam está prevista para el 10 de septiembre de 2026, y la exclusión de la bolsa neerlandesa se espera que sea efectiva el 11 de septiembre de 2026, según ha informado el grupo presidido por Rafael del Pino a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ferrovial seguirá cotizando en el Nasdaq de Nueva York y en las bolsas españolas, que mantienen unos volúmenes medios de negociación del 59,21% y el 40,63%, respectivamente.

Al tiempo que continuará con su sede social en Países Bajos y sujeta al marco regulatorio y de gobierno corporativo neerlandés.

"Esta medida está alineada con la estrategia de Ferrovial a largo plazo y con los intereses de sus grupos de interés, al tiempo que simplifica la estructura de cotización de la compañía y busca mejorar la eficiencia de su perfil bursátil", argumenta la compañía.

Tras tres años de cotización en Euronext Ámsterdam y dos desde su debut en Nasdaq, el crecimiento de la liquidez en el Nasdaq y en las bolsas españolas ha dado lugar a una redistribución de la actividad de negociación de las acciones de Ferrovial entre los distintos mercados en los que cotiza.

Dado que Euronext Ámsterdam, segunda plaza de cotización de Ferrovial en Europa, representa actualmente tan sólo el 0,15% del volumen medio diario total de negociación de la compañía, defiende que mantener la cotización en el mercado neerlandés "no está justificado".

Los títulos de Ferrovial en España cotizan a 56,3 euros por acción tras bajar un 1,61% este jueves. En lo que llevamos de año, en cambio, acumulan una subida del 1,73%.