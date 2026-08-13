Bankinter prolonga su tendencia alcista y entrará en subida libre si supera los 16,57 euros

A pesar de altos niveles de sobrecompra, las acciones de Bankinter siguen avanzando, apoyadas por la fortaleza del sector bancario europeo.

Los recursos gestionados por Bankinter han crecido un 20% interanual y el banco suma cerca de dos millones de clientes en Europa.

La entidad ha acelerado la captación de clientes, sumando 200.000 nuevas altas en un año, especialmente en el segmento digital.

La lectura moderada del último dato de inflación en Estados Unidos ha devuelto la calma a los mercados. Al alejarse el fantasma de un ajuste al alza en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, las principales bolsas internacionales han reaccionado con avances alcanzando récords históricos.

En la jornada anterior, el Ibex 35 volvió a consolidar niveles por encima de la cota de los 20.200 puntos, posiblemente para preparar un asalto a los 20.300 puntos. Si nos fijamos en lo que ocurre con el listado de los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Bankinter, que suben con fuerza junto con el conjunto de la banca.

Y es que, tras la absorción de Evo, Bankinter ha acelerado la captación de usuarios hasta alcanzar las 200.000 nuevas altas en un año, el doble de su ritmo habitual, abriéndose además a un segmento de ingresos más ajustado. Este crecimiento se ha centrado en el perfil digital, área estratégica que el banco buscaba reforzar a corto plazo.

Actualmente, la entidad cuenta con 1,5 millones de clientes en España (digitales y multicanal) y roza los dos millones a escala europea tras sumar sus filiales de Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos. Asimismo, los recursos de clientes gestionados a nivel global han experimentado un repunte del 20% interanual.

Si analizamos las acciones de Bankinter bajo el punto de vista técnico, observamos una tendencia primaria de largo plazo muy alcista en una formación que viene dibujándose desde el último trimestre de 2024, cuando el valor cotizaba nada más y nada menos que en las inmediaciones de los 6,5 euros por acción.

A partir de ahí, se ha desarrollado una estructura de mínimos y de máximos relativos ascendentes que ha impulsado el precio de sus acciones por encima de algunas referencias técnicas importantes, como han sido sus tres medias móviles más representativas de corto, medio y largo plazo (es decir, la de 50, 100 y 200 periodos), permaneciendo el valor en todo momento respetando su directriz alcista o zona de mínimos crecientes.

Si nos centramos en el medio plazo, observamos un importante repunte y aceleración del movimiento alcista con origen en los mínimos del pasado mes de junio, cerca de la zona de los 13,60 euros, que ha dado paso a un movimiento de repunte sólido y fuerte que ha permitido a los títulos de Bankinter alcanzar nuevos objetivos.

Hoy por hoy, hablar de Bankinter es hablar de un valor muy alcista que todavía tiene potencial desde el punto de vista técnico. Se han superado con decisión y con el volumen de contratación adecuado resistencias importantes como la de los 15,65 euros y, en las últimas jornadas, la zona de los 16,57 euros por acción, lo que ha dado paso a una entrada en subida libre técnica y absoluta del valor con objetivos bastante ambiciosos.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches TradingView

Otro hecho importante que cabe destacar es que, a pesar de que los niveles de sobrecompra siguen siendo elevados —algo que viene ocurriendo desde hace bastantes meses—, esto no está siendo impedimento alguno para que los títulos de Bankinter sigan avanzando.

Además, Bankinter, junto con el resto de la banca del Ibex 35, cuenta con el beneplácito del Índice Sectorial Bancario Europeo, que cotiza en plena zona de máximos del ejercicio, un hecho que debería seguir impulsando los títulos de la banca a corto plazo.

De esta manera, y para quien tenga acciones de Bankinter en cartera, se pueden mantener sin ningún problema. Eso sí, habría que vigilar que el valor no pierda en ningún momento la zona de los 16,30 euros, que es la anterior resistencia convertida ahora en soporte y cuya pérdida implicaría asumir un proceso correctivo de bastante importancia.

Pero, de momento, se pueden mantener sin problemas, ya que el valor se encuentra en máximos históricos y sin grandes dificultades para seguir avanzando.

Si, por el contrario, lo que queremos es añadir títulos a nuestra cartera o incorporar el valor si no tenemos acciones de Bankinter, esperaremos al cierre de hoy, ya que debe producirse por encima de los máximos que se alcanzaron el pasado martes en formato intradía; es decir, debe producirse un cierre por encima de los 16,68 euros.

Este hecho permitiría introducir una orden de compra buscando un objetivo cercano a los 17,15 euros, en el que estableceríamos una orden de protección que pasaría por no perder los mínimos de la jornada de hoy, es decir, la zona de los 16,62 euros.

Dado que los niveles de sobrecompra son importantes y que en cualquier momento se puede producir un giro inesperado del mercado, deberemos acotar el nivel de exposición al valor a, como mucho, un tercio de lo que tengamos pensado destinar a un valor de estas características.