Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una subida del 0,20% en los 20.213,6 puntos, lo que implica que marcamos un nuevo máximo histórico en base a cierres aunque no en base intradiario.

En Wall Street tuvimos una sesión de correcciones generalizadas aunque nada preocupantes con el caso del Russell 2000 que marcó la excepción al cerrar en positivo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,535 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,80 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,42 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Inditex: Ha cerrado en los 58,88 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 57,42 euros en base a cierres.