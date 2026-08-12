El Ibex 35 pierde los 20.200 puntos a la espera de la inflación en Estados Unidos

En el Ibex, suben Acciona Energía, ACS y Acciona, mientras que Inditex lidera las caídas con una bajada del 1,4%.

Los inversores están atentos al dato de inflación en EE.UU., que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

La tensión en Oriente Medio y el control del estrecho de Ormuz por parte de EE.UU. influyen en los mercados, con el petróleo Brent a 89 dólares.

El Ibex 35 pierde los 20.200 puntos tras bajar un 0,20% en la apertura, rozando previamente su máximo intradía en 20.286.

El Ibex 35 pierde los 20.200 puntos históricos conseguidos el martes en la apertura de la sesión del miércoles al bajar un 0,20%.

Con todo, el selectivo español ya sabe lo que es rozar los 20.300 dado su último máximo intradía en los 20.286 enteros.

Los inversores siguen pendientes de dos puntos calientes. Por un lado, Oriente Medio.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este martes que su país tiene el control "total" del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo. "Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", ha subrayado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

Horas antes, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha incidido en que la apertura del estrecho de Ormuz está condicionado por un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza, el fin del bloqueo de Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes. Mientras Irán y Omán siguen negociando en paralelo.

Con este contexto, el petróleo sigue su escalada, con un precio medio que ya supera los 85 dólares. El barril europeo de Brent se intercambia a 89 dólares, y el crudo americano de West Texas a casi 84 dólares.

Los inversores también atenderán este miércoles al dato de inflación de EEUU, que podría arrojar pistas sobre qué hará la Reserva Federal (Fed) del país con los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria.

En Europa, el signo bursátil es mixto, con el EuroStoxx cotizando plano en los primeros compases de la jornada. París cede un 0,25% y Fráncfort avanza un 0,15%.

La inflación en Alemania ha repuntado al 2,8% en julio en términos interanuales tras dispararse el precio de los combustibles.

Volviendo al parqué español, las ganancias llegan de la mano de Acciona Energía, ACS o Acciona, con subidas promedio del 1,45%, mientras que las bajadas son para Inditex, sobre todo, que se deja un 1,4%.