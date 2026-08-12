ACS busca iniciar un cambio de tendencia que lograría tras superar la zona de los 112 euros

La cotización ha encontrado soporte en los 104,5 euros, y la superación de los 112 euros abriría la puerta a un rebote técnico.

Deutsche Bank ha incrementado un 61% su estimación sobre el valor de mercado de ACS, impulsando el interés en la compañía.

Las acciones de ACS podrían iniciar un cambio de tendencia si superan la resistencia clave situada en los 112 euros.

Florentino Pérez eleva su participación en ACS hasta el 15,015%, alcanzando un máximo histórico en la constructora.

Las cotizaciones del crudo y del oro registraron alzas este miércoles, impulsadas por el repunte de la tensión geopolítica y a la espera de que se hagan públicos los datos clave de la inflación en Estados Unidos.

El índice selectivo español parte hoy desde los 20 213,6 puntos, máximos históricos alcanzados en la sesión de ayer, que tratará de mantener para seguir avanzando. Si miramos la tabla de valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de ACS.

Un hecho positivo que está favoreciendo la subida del valor en la sesión de hoy es que Florentino Pérez, presidente de ACS, ha alcanzado un máximo histórico en su accionariado dentro de la constructora al incrementar su cuota hasta el 15,015%.

Tal y como figura en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ha llevado a cabo mediante su vehículo inversor, Rosán Inversiones, superando el 14,896 % que ostentaba previamente.

Además, la constructora cotiza hoy el hecho de que el banco de inversión Deutsche Bank sube un 61 % su estimación sobre el valor de mercado de ACS.

Si analizamos las acciones de ACS desde el punto de vista técnico, observaremos que, en el medio y largo plazo, ACS es un valor muy alcista, aunque se encuentra en plena fase correctiva para el corto y medio plazo que podría estar cerca de finalizar.

Las acciones de la constructora han desarrollado una secuencia en forma de pauta de máximos y mínimos crecientes en una clara estructura en dientes de sierra iniciada desde la zona de los 39 euros, la cual ha conseguido impulsar al valor durante el ejercicio 2025 y durante los cinco primeros meses del ejercicio actual hacia sus máximos históricos alcanzados en formato intradía en la jornada del pasado 7 de mayo, en los 139,10 euros.

Sin embargo, es justo tras alcanzar esos máximos históricos cuando se ha incrementado la volatilidad del valor, provocando un severo ajuste correctivo de dos fases o dos ondas a la baja: una primera en la que el valor encontró soporte en la zona de los 115 euros y una segunda onda bajista que, en estos momentos, los títulos de ACS tratan de anular.

Esta última formación bajista ha detenido su deterioro en una zona de soporte horizontal importante situada en los 104,5 euros por acción, punto en el que también confluye de forma casi exacta la media móvil de 200 periodos, la cual ha conseguido detener a los bajistas.

Evolución de las acciones de ACS Eduardo Bolinches TradingView

Además, en las inmediaciones de estos 104,5 euros, si analizamos los volúmenes de negociación, se aprecia un claro incremento en dicho volumen, consolidando la firmeza de este soporte que debería permitir a los títulos de ACS iniciar un rebote técnico importante.

Como principal zona de resistencia a corto plazo tenemos los 111 euros, nivel que además cruza de forma tangencial la directriz bajista extendida desde los máximos alcanzados durante el pasado mes de junio, origen de la última onda bajista o fase de corrección actual en la que todavía nos encontramos. Es decir, encontramos una resistencia técnica bastante fuerte e importante.

Así pues, y teniendo en cuenta este escenario técnico, ACS necesita un pequeño catalizador que impulse el precio de sus acciones por encima de los 112 euros. Alcanzar y superar posteriormente este nivel significaría iniciar un rebote técnico de cierta importancia y superar dos barreras técnicas relevantes: la zona de resistencia horizontal y la directriz bajista de medio plazo.

Por tanto, y dados los niveles de sobreventa acumulados en el valor, existen grandes probabilidades de que ACS pueda situarse cómodamente por encima de esos 112 euros. Esta superación, además, confirmaría el agotamiento de la presión vendedora y abriría la puerta a un cambio de sesgo a favor de los compradores.

De hacerlo en dos sesiones diarias consecutivas o en una semanal, el valor generará una señal de entrada en el lado largo o alcista que nos permitirá introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en los 115 euros por acción y un segundo objetivo, algo más ambicioso, cerca de los 118 euros. Este movimiento progresivo permitiría a la cotización recuperar buena parte del terreno perdido durante las últimas semanas.

Si finalmente se dan las condiciones adecuadas para implementar esta estrategia, deberíamos situar una orden de protección por debajo de los 110 euros por acción, ya que, si una vez rotas estas resistencias el valor vuelve a situarse por debajo de esta zona, se anularía el posible rebote técnico.

De este modo acotaríamos el riesgo de la operativa ante la eventualidad de que se trate de una falsa ruptura alcista.

En cambio, y si ya estamos comprados en el valor, no dejaremos en ningún momento que los títulos de ACS caigan por debajo de la zona de los 103 euros, ya que, de hacerlo, se perdería un soporte importante tanto horizontal como dinámico y podrían acontecer mayores caídas; mientras tanto, se pueden mantener sin problemas.