El Tesoro adjudica 2.072 millones en letras y eleva el interés a tres meses a su nivel más alto en año y medio

El Tesoro prevé necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones de euros en 2026, manteniendo la misma cifra que en 2025.

La demanda por estos títulos superó los 5.993 millones de euros, reflejando el interés de los inversores en la deuda española.

La rentabilidad de las letras a tres meses alcanzó el 2,399%, su nivel más alto en más de año y medio, mientras que las de nueve meses se situaron en el 2,615%.

El Tesoro Público español ha adjudicado 2.072 millones de euros en letras a tres y nueve meses, aumentando el interés ofrecido a los inversores.

El Tesoro Público español ha adjudicado este martes 2.072,437 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, según los datos difundidos por el Banco de España.

En concreto, lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a tres meses a su nivel más elevado en más de año y medio.

Los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado en esta última subasta de agosto los 5.993 millones de euros.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 867,807 millones de euros en letras a tres meses, ante unas peticiones de 2.438,083 millones, con un interés marginal del 2,399%, por encima del 2,376% de la última emisión del mismo tipo de papel y alcanzando su nivel más elevado desde febrero de 2025.

Por otro lado, se han adjudicado 1.204,63 millones de euros en letras a nueve meses, frente a unas solicitudes de 3.555,06 millones, con una rentabilidad marginal del 2,615%, por debajo del 2,630% de la emisión previa.

El pasado martes, en la primera emisión de agosto, el Tesoro colocó 6.215,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias.

Asimismo, en la segunda emisión de este mes, celebrada el pasado jueves, el organismo adjudicó 6.042,8 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado y elevó la rentabilidad ofrecida a los inversores por las cuatro referencias emitidas.

Interés marginal

De hecho, el interés marginal ofrecido a inversores por las referencias a cinco, siete y diez años superó el 3%.

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025.

La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.