Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una ligera caída del 0,01%, situándose en los 20.173 puntos, pendiente de confirmar los 20.000 puntos al cierre semanal.
En Wall Street también se registraron leves descensos, con los principales índices a la espera de nuevos datos macroeconómicos.
Valores destacados para invertir actualmente incluyen Bankinter, BBVA, Repsol e Inditex, todos en momentos técnicos relevantes y con stop loss definidos.
El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,01% en los 20.173 puntos, lo que implica que comenzamos la semana en la que debemos conseguir la confirmación de los 20.000 puntos en base a cierre semanal.
En Wall Street también tuvimos una sesión de ligerísimas bajadas en las que los principales índices no se movieron mucho a la espera de conocer más datos macro.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,57 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 24,70 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.
- Repsol: Ha cerrado en los 25,74 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.
- Inditex: Ha cerrado en los 59,10 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 57,42 euros en base a cierres.