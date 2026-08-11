Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,01% en los 20.173 puntos, lo que implica que comenzamos la semana en la que debemos conseguir la confirmación de los 20.000 puntos en base a cierre semanal.

En Wall Street también tuvimos una sesión de ligerísimas bajadas en las que los principales índices no se movieron mucho a la espera de conocer más datos macro.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,57 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,70 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 25,74 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Inditex: Ha cerrado en los 59,10 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 57,42 euros en base a cierres.