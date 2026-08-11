El Ibex 35 mira hacia los 20.300 puntos a pesar del repunte del petróleo

Los inversores esperan el dato de inflación de EEUU, clave para futuras decisiones de la Reserva Federal.

El precio del Brent sube a 89 dólares por barril y el West Texas se sitúa en 83 dólares.

El Ibex 35 supera los 20.200 puntos y se acerca a los 20.300 pese al repunte del petróleo.

El Ibex 35 supera la cota histórica de los 20.200 puntos para ya mirar hacia los 20.300. En la apertura de la sesión del martes, el selectivo español sube casi un 0,30% y se acerca a los 20.250 enteros.

Y todo ello pese al repunte del precio del petróleo, que desde ayer ha vuelto a sobrepasar el nivel psicológico de los 80 dólares por barril. El crudo europeo Brent cotiza a 89 dólares, mientras que el americano West Texas se intercambia a 83 dólares.

Irán bloqueará el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos acepte sus condiciones. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen aseguró que las conversaciones con Omán sobre el tránsito y la gestión del vital estrecho "se acercan a su etapa final".

Los inversores también siguen a la espera del dato de inflación (CPI) de EEUU en julio, que se conocerá este miércoles. Se antoja clave después de la semana de datos de empleo que apunta a que la inflación podría ralentizarse. Si el dato es superior al esperado, estaríamos hablando de un escenario muy complicado para la Reserva Federal (Fed), porque de nuevo se enfrenta a la decisión de subir tipos de interés y frenar la inflación a costa de perjudicar el empleo, o caer en el conformismo inflacionario para no dañar la economía americana.

Ahora bien, si es inferior a lo esperado y comenzamos a ver esa ralentización tan esperada, "las cosas no podrían salirle mejor a Kevin Warsh", como señalaba Javier Cabrera, analista de XTB.

En las grandes bolsas del Viejo Continente, el signo es mixto. El selectivo EuroStoxx 50 cotiza prácticamente plano: Fráncfort, Londres y París tiran a la baja, mientras sólo Madrid y Milán resisten con ligeras ganancias.

Volviendo al parqué español, y como ha informado hoy EL ESPAÑOL-Invertia, grandes inversores internacionales como Ossiam (Natixis IM) o Deutsche Bank confían en la salud de la economía española para alargar los máximos del Ibex 35.

Este martes, las subidas llegan de valores como Amadeus (1,85%), Acerinox, Repsol, Acciona, Acciona Energía o Endesa, únicos capaces de superar el 1% de ganancia, mientras que los números rojos se quedan en títulos como Ferrovial, Logista o ACS, todos con pérdidas de menos del 0,50%.