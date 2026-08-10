Solaria busca frenar el castigo de los bajistas y armar un rebote desde el soporte de los 16,15 euros

Solaria debe recuperar los 16,60 euros para generar una señal de entrada y aspirar a la resistencia de los 18 euros por acción.

A pesar de la presión vendedora, los analistas mantienen un precio objetivo de 23,42 euros, lo que supone un potencial alcista superior al 45%.

El valor ha perdido más del 27% de su capitalización desde finales de junio, afectada por apuestas bajistas de JP Morgan y BlackRock.

Solaria intenta frenar la caída de sus acciones y busca rebotar desde el soporte clave de los 16,15 euros.

Los mercados financieros inician la semana marcados por la incertidumbre ante la falta de un acuerdo de paz en Oriente Medio. Por su parte, Wall Street afronta la sesión tras unos datos de empleo en EEUU más flojos de lo previsto.

El Ibex 35, que cerró la semana anterior con avances del 1,99%, seguirá con el objetivo de seguir afianzando los 20.100 puntos. Entre los componentes del selectivo, destacamos el comportamiento de las acciones de Solaria.

Cabe recordar que recientemente Solaria Energía y Medio Ambiente ha obtenido la declaración de impacto ambiental favorable para su proyecto de Spinazzola, en el sur de Italia, uno de los mayores desarrollos solares en tramitación en Europa con una potencia de hasta 600 MW.

La autorización se suma a los aproximadamente 300 MW que la compañía tiene ya listos para construir en el país, un hecho que a corto y medio plazo repercutirá positivamente en la empresa.

Además, Solaria es uno de los pocos valores del Ibex 35 que ha quedado fuera del rally alcista. El valor ha iniciado el segundo semestre con el pie cambiado: desde el pasado 30 de junio se deja más del 27% de su capitalización bursátil. Este desplome lleva al grupo de renovables a los números rojos en el cómputo de 2026, perdiendo en este año casi un 12%.

El título cotiza bajo un notable sesgo vendedor, arrastrado en gran medida por el ajuste del 10 % que la compañía ejecutó mediante una colocación acelerada para financiar sus proyectos de data centers.

Esta presión se refleja en la creciente operativa en corto sobre la cotización: firmas como JP Morgan y BlackRock han elevado recientemente sus apuestas bajistas hasta el 0,66% y el 0,52% respectivamente, lo que mantiene al valor contra las cuerdas a corto plazo.

Sin embargo, la lectura de mercado a largo plazo contrasta con esta inercia, ya que la media de los analistas fija su precio objetivo en los 23,42 euros, proyectando un recorrido alcista superior al 45%.

Si analizamos las acciones de Solaria desde el punto de vista técnico, debemos centrarnos en lo ocurrido desde abril de 2025, cerca de la zona de los 6 euros. Desde ahí, el valor marcó una secuencia de mínimos y máximos crecientes que impulsó su cotización hasta alcanzar unos máximos del año en la zona de los 25,79 euros durante el pasado mes de abril.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Se trataba de un comportamiento muy alcista que hacía pensar que el título podría seguir avanzando sin ningún problema hacia la zona de máximos históricos, pero nada más lejos de la realidad.

Desde esa zona, Solaria ha acometido una fase de ajuste muy importante, continuada y extensa en el tiempo, que la ha llevado a perder su directriz alcista —que pasaba por la zona de los 22,95 euros por acción— y el conjunto de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), las cuales no han podido detener la caída.

En cambio, si tenemos en cuenta el último tramo alcista iniciado en octubre cerca de los 10 euros hasta los máximos del año y trazamos el correspondiente retroceso proporcional de Fibonacci, veremos que Solaria trata de aferrarse a un soporte horizontal importante: los 16,15 euros, coincidente con el 61,8% de este ajuste.

Se trata de un nivel que ya ha perdido con los filtros adecuados, por lo que es primordial que lo recupere; de lo contrario, los bajistas volverán a hacerse fuertes y podrán enviar el valor a la siguiente zona de soporte, situada en los 14,38 euros.

Por tanto, si ya tenemos títulos de Solaria en cartera, debemos estar ojo avizor, puesto que no deben perderse los mínimos semanales anteriores (la zona de los 15,80 euros). De ceder ese nivel, el valor podría iniciar un nuevo tramo bajista con bastante virulencia.

Si por el contrario ocurre el escenario más previsible —que Solaria inicie cierta recuperación desde los niveles actuales debido a los niveles de sobreventa que acumula en el corto plazo—, las posiciones cortas acumuladas podrían comenzar a cerrarse y la cotización iniciaría un rebote técnico relevante.

Para ello, deberemos estar muy atentos a que elimine el sesgo bajista que impera en estos momentos en forma de directriz bajista, la cual pasa por la zona de los 16,60 euros.

En la medida en que Solaria supere esos 16,60 euros al cierre de dos sesiones diarias consecutivas o una semanal, generará una interesante señal de entrada con un objetivo bastante ambicioso situado en la primera resistencia horizontal del camino: la zona de los 18 euros por acción.

Hablamos, por tanto, de una amplitud en el movimiento muy interesante que otorga al valor un potencial considerable desde el punto de vista técnico, siempre y cuando se cumplan las premisas comentadas.

Por último, y para evitar cualquier giro en contra que pueda perjudicar la estrategia, no deberemos permitir que el valor se mueva a la contra más de un 3,5% desde nuestro nivel de entrada. De esta manera protegeremos la inversión y acotaremos las pérdidas si los bajistas continúan acumulando posiciones.