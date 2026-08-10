Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas en bolsa

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una caída del 0,02% en los 20.176 puntos, consiguiendo de esta manera el primer cierre semanal por encima de los 20.000 puntos que ahora tendrá que defender para conseguir estirar la reacción alcista.

En Wall Street tuvimos una sesión de subidas en las que solo el S&P 500 consiguió cerrar marcando nuevos máximos históricos, aunque no de manera absoluta en formato intradiario.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,45 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,60 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 25,28 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Inditex: Ha cerrado en los 58,66 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 57,42 euros en base a cierres.