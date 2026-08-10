El Ibex aguanta los 20.200 puntos a la espera de la inflación de EEUU

El petróleo se mantiene en torno a los 80 dólares el barril, con el Brent en 84 y el West Texas en 79 dólares, ante la incertidumbre en Ormuz.

Irán exige a EEUU el fin del bloqueo naval y el levantamiento de sanciones para reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, mientras sigue negociando con Omán.

Se esperan los datos de inflación CPI de julio en Estados Unidos, que podrían influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

El Ibex 35 se mantiene en torno a los 20.200 puntos, subiendo un 0,22% al mediodía.

El Ibex 35 aguanta el nivel de los 20.200 puntos al mediodía de este lunes donde el selectivo español sube un 0,22%, hasta los 20.220 enteros.

En Estados Unidos conoceremos la inflación CPI del mes de julio, clave después de la semana de datos de empleo que apunta a que la inflación podría ralentizarse. Si el dato es superior al esperado estaríamos hablando de un escenario muy complicado para la Reserva Federal (Fed), porque de nuevo se enfrenta a la decisión de subir tipos de interés y frenar la inflación a costa de perjudicar el empleo, o caer en el conformismo inflacionario para no dañar la economía americana.

Ahora bien, si es inferior a lo esperado y comenzamos a ver esa ralentización tan esperada, "las cosas no podrían salirle mejor a Kevin Warsh", como señala Javier Cabrera, analista de XTB.

En Europa tendremos datos del PIB de la Eurozona del segundo trimestre, así como algunos datos de inflación.

Los inversores también atienden a Oriente Medio. Irán presentó el sábado una lista de exigencias que EEUU deberá cumplir antes de que Teherán reabra el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Entre ellas figuran el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra. Y, por ahora, no parece que esto vaya a cumplirse a corto plazo.

Entre tanto, Irán y Omán siguen negociando la reapertura del enclave marítimo y comercial por su lado.

Así, el precio del petróleo continúa en niveles promedio de 80 dólares el barril, con el Brent europeo en 84 dólares y el West Texas americano en 79 dólares. Si bien el crudo, ante las demoras en la reapertura de Ormuz, ya empieza a pensar más en la cota de los 85 dólares promedio por barril.

En los grandes parqués europeos, el signo es mixto aunque controlado al alza y a la baja fruto de la cierta incertidumbre que reina en el entorno macro y geopolítico. El EuroStoxx 50 sube un 0,40%, y Londres es la única gran bolsa que está en rojo con un retroceso del 0,35%.

Volviendo a España, destacan las ganancias de Solaria del 1,36%, única compañía del selectivo que supera el 1%, mientras que las pérdidas atañen a valores como Grifols (-1,33%) o Telefónica (-1,14%). En el caso de la multinacional catalana de hemoderivados, algunos medios han publicado que acusa a Gotham de obstaculizar la obtención de pruebas para preparar el juicio contra el fondo bajista y bróker de Daniel Yu en Nueva York.