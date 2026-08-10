ArcelorMittal marca máximos crecientes tras alcanzar la cota de los 64,14 euros

Las claves

Las claves Generado con IA ArcelorMittal lidera el Ibex 35 en 2026 tras alcanzar los 64,14 euros y romper resistencias clave. La compañía se beneficia del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) y el aumento de aranceles al acero importado. La reducción de la cuota de importación y el alza de aranceles frenan la entrada de acero chino en Europa. El gráfico técnico muestra tendencia alcista, con indicadores sólidos y expectativas positivas para próximos trimestres.

ArcelorMittal está experimentando un gran 2026 y es la compañía más alcista del Ibex 35. Sin embargo, algunos inversores empiezan a cuestionarse ya si hemos alcanzado el máximo de este valor.

Pero cuidado, porque no hay que perder de vista la naturaleza del negocio y el contexto que le rodea.

ArcelorMittal es una de las grandes beneficiadas del CBMA y de los aranceles. El Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) tiene como objetivo equiparar las condiciones del mercado para la industria europea.

Las siderúrgicas de la UE deben pagar por cada tonelada de CO2 emitida mediante el régimen de comercio de derechos de emisión comunitario.

Por ello, para evitar que las empresas locales queden en desventaja frente a rivales internacionales, se implementó el CBAM: una medida que obliga a los importadores a adquirir certificados de carbono por un valor equivalente al costo que habría supuesto producir ese acero dentro de Europa.

Tras su entrada en vigor a inicios de año, en 2026 este sistema equilibra las fuerzas y beneficia a los fabricantes comunitarios frente a la competencia externa.

Además, la cuota de importación de metal a partir de la cual se empieza a aplicar arancel ha disminuido a casi la mitad, mientras que la propia tasa arancelaria se ha duplicado desde el 25% al 50%, entrando en vigor el 1 de julio de este año.

Es decir, otro freno a la importación de acero chino que estaba inundando los mercados europeos.

La demanda ya está empezando a reaccionar y la compañía ha expuesto que espera unos ingresos en el tercer trimestre muy similares a los del segundo, algo bastante inusual en este negocio.

De hecho, al menos en los últimos 4 años los ingresos del tercer trimestre han sido inferiores a los del segundo trimestre. Esto está haciendo pensar a los inversores que ya hemos salido de la parte baja del ciclo del sector y es probable que aunque todavía quede para que se acelere, es un buen comienzo.

Las economías de escala de ArcelorMittal le permitirán disparar sus beneficios una vez el ciclo se acelere.

El gráfico diario de ArcelorMittal exhibe una impecable estructura alcista de fondo que se ve reforzada por la reciente superación de la zona de consolidación previa. La cotización ha marcado máximos crecientes alcanzando la cota de los 64,14 euros tras romper de manera consistente la resistencia clave ubicada en torno a los 59,52 euros, nivel que ahora pasa a actuar como soporte de corto plazo.

Asimismo, la alineación de las medias móviles mantiene un sesgo claramente positivo, con el precio cotizando holgadamente por encima de la media rápida de 14 periodos y de la media lenta, lo que valida la continuidad compradora del movimiento.

ArcelorMittal. Elaboración propia

Desde la perspectiva de los indicadores, el oscilador RSI (14) situándose en torno a los 66,5 puntos refleja una fuerza impulsora dominante y saludable, contando aún con margen operativo antes de entrar en lecturas de extrema sobrecompra.

Mientras el valor se mantenga cotizando por encima del soporte inmediato de los 59,52 euros —y respetando el suelo estructural de los 51,48 euros—, el escenario técnico de menor resistencia continuará siendo al alza, favoreciendo la proyección hacia nuevas cotas superiores en las próximas sesiones.

***Javier Cabrera es analista de XTB.