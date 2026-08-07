Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas en bolsa

Wall Street experimentó recogida de beneficios a la espera de los datos de empleo, afectando sobre todo a los valores que más habían subido.

El Ibex 35 cerró ayer jueves con una subida del 0,62% en los 20.180,4 puntos, marcando nuevos máximos históricos y consiguiendo un buen colchón de puntos para cerrar la semana por encima de los 20.000 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión de recogida de beneficios en donde el que más había subido bajó más a la espera de conocer los datos de empleo de la sesión de hoy.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,435 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 15,87 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,59 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 23,75 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 25,46 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Inditex: Ha cerrado en los 58,80 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 57,42 euros en base a cierres.