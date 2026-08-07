El Ibex 35 se asienta en los 20.200 con un ojo puesto en Ormuz y el otro en el dato de empleo de EEUU

La jornada está marcada por la expectativa ante el dato de empleo de EEUU, clave para evaluar la política de tipos de la Fed.

El precio del petróleo permanece en el foco de los inversores, con el Brent en 81 dólares y el West Texas en 76 dólares.

El Ibex 35 se sitúa en los 20.200 puntos, con subidas moderadas y atento a la situación en el estrecho de Ormuz.

El Ibex 35 se asienta en los 20.200 puntos en la mañana del viernes, pero con ciertas dudas tras dilatarse la reapertura del estrecho de Ormuz. Casi al mediodía sube un 0,33%, hasta los 20.250 enteros, si bien en algunos momentos ha pugnado por no ceder los históricos 20.000 enteros que logró por primera vez el martes.

Washington reconoce falta de munición mientras Teherán continúa las negociaciones con Omán. Los avances en las negociaciones son significativos y el acuerdo se encuentra actualmente bajo revisión del Parlamento iraní.

Así, el precio del petróleo sigue en el foco de los inversores, algo más caro que ayer pero sin volver a niveles preocupantes. El barril de crudo europeo Brent cotiza a 81 dólares, y el americano West Texas lo hace a 76 dólares.

A esta hora, en las bolsas europeas reinan las ganancias, pero son muy moderadas. El selectivo continental EuroStoxx 50 avanza algo más de un 0,70%.

Volviendo a la bolsa española, los números verdes son escasos y lidera Cellnex las ganancias con un 1,10%, mientras que a la cola se sitúa Telefónica con pérdidas del 1,45%.

La jornada de hoy estará marcada por la publicación del dato macroeconómico más esperado de la semana. Al mediodía se conocerá el informe de empleo de Estados Unidos, con las nóminas no agrícolas (NFP) como principal referencia para evaluar la situación del mercado laboral estadounidense.

La Fed tiene un doble mandato: mantener la estabilidad de precios y favorecer el máximo empleo. Por ello, nuevas señales de enfriamiento del mercado laboral podrían llevar a los inversores a descontar una trayectoria más acomodaticia para los tipos de interés en EEUU, tal y como pone en contexto XTB.