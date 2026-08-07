Eolo Toys, la juguetera asturiana que fabrica para Disney y Marvel, saldrá a bolsa con una valoración de 15 millones

El objetivo de la salida a bolsa es ganar visibilidad, profesionalizar la gestión y facilitar posibles adquisiciones, especialmente para crecer en el mercado estadounidense.

Eolo Toys facturó 17 millones el último año y tiene presencia en Estados Unidos, Asia y grandes cadenas como Walmart o El Corte Inglés.

La familia Prieto mantiene más del 75% del capital y la salida será mediante una ampliación de 1,5 millones de euros, vendiendo un 10% del capital.

Eolo Toys, la juguetera asturiana que fabrica para Disney y Marvel, saldrá a bolsa valorada en 15 millones de euros.

La juguetera asturiana Eolo Toys, que fabrica cometas, videojuegos y juguetes con licencia para grandes marcas mundiales como Disney o Marvel, sale a bolsa.

La familia Prieto, que hoy controla más del 75% del accionariado de la compañía gijonesa, tocará la campana del BME Scaleup el próximo 29 de septiembre a un precio de 2,60 euros por acción.

Y lo hará a través de una oferta pública de suscripción (ops), dado que Eolo realizará una ampliación de capital de 1,5 millones de euros.

Con ella, venderá un 10% del capital social resultante, llegando a una valoración post-money total del grupo de 15 millones.

Al principio del proceso, la juguetera pensó en saltar directamente al BME Growth, el segmento inmediatamente superior al BME Scaleup. "Estábamos preparados, pero salir a Scaleup es más ágil y fácil. Así aprendemos mejor lo que es cotizar en bolsa y reportar al mercado y los inversores. Tenemos tiempo para dar el siguiente salto", señala Álex Prieto, consejero delegado de Eolo, en conversación con este periódico.

El asesor financiero de la compañía en su camino al parqué es Renta 4, mientras que Castañeda Abogados es su asesor legal. Renta 4 también hace de proveedor de liquidez.

La ops está orientada, sobre todo, a los inversores minoristas, si bien Eolo está cerrando el compromiso de algún pequeño inversor institucional que le dé empaque a la operación.

En la actualidad, además de la familia Prieto, el presidente y CEO de Izertis, Pablo Martín, controla algo más de un 5% de Eolo Toys, y el Grupo Melca también posee otro paquete superior al 5%, siendo éstos sus socios relevantes.

"Estar cotizados nos da visibilidad y seriedad ante nuestros mercados internacionales: Estados Unidos y Asia, sobre todo. Nos ayuda a mejorar la gobernanza, a profesionalizar la gestión y a estudiar alguna operación inorgánica para crecer", defiende Prieto.

Su CEO abre la puerta a comprar alguna compañía que les dé un mayor acceso a EEUU, un mercado prioritario para la asturiana, o que les complemente en su rango de productos, como podría ser algún estudio de animación independiente.

Hasta la fecha, Eolo se ha autofinanciado sin bancos ni líneas de crédito. Por lo que el debut bursátil "nos daría pie a acceder a algunas soluciones bancarias que hoy no tenemos".

Grandes clientes

Con sede en Gijón y presencia en Hong Kong y Estados Unidos, Eolo Toys facturó 17 millones de euros el año pasado, un 8,3% más que en 2024. Ahora acaba de abrir su nueva sede de más de 1.100 m2 en la ciudad asturiana para unificar su nuevo centro de innovación y oficinas centrales.

Bajo el paraguas del grupo también se encuentra ToyZone, que integra áreas de diseño de juguetes, animación y entretenimiento interactivo.

Fundada en 1978 por Rafael Prieto, el negocio de Eolo crece en un mercado global donde cada vez más los juguetes son adquiridos por adultos coleccionistas y no tanto por niños, como históricamente. En todo caso, su punto fuerte es operar con licencias de grandes enseñas como Disney, Star Wars, Minions o Marvel.

Entre sus clientes, hay gigantes de la distribución como Walmart, Lidl, Toys R US, Tesco, Prenatal, Costco, Famosa, El Corte Inglés o Giochi Preziosi.

"Somos innovadores, desarrolladores. Hacemos llave en mano para los grandes fabricantes. No tenemos almacenes, todo es bajo pedido", apuntala Prieto sobre un modelo de negocio exitoso basado en gran medida en el B2B que ahora testará el apetito de los inversores en la jungla de la bolsa.