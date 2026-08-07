Acciona frena la corrección en un soporte crítico con opciones de rebote técnico hacia los 230 euros

Se recomienda controlar el riesgo y limitar la exposición debido a la sobrecompra general del Ibex 35.

El valor podría rebotar hacia los 230 euros si mantiene el soporte de los 207 euros y supera los 217,80 euros.

Acciona se encuentra en un soporte crítico tras una corrección que ha reducido su capitalización un 26%.

El encarecimiento del crudo registrado este viernes responde a los conflictos geopolíticos en Oriente Próximo y a la falta de certezas respecto al tráfico por el estrecho de Ormuz. Esta presión alcista reaviva la preocupación de que la Reserva Federal retrase el recorte de sus tipos de interés.

Nuestro Ibex 35, que mira ya hacia los 20.300 puntos, tratará de poner la guinda a una semana muy alcista. Si analizamos los valores que componen el índice, destacamos el comportamiento de los títulos de Acciona.

Hay un hecho destacado que los inversores no están pasando por alto, y es que la firma presidida por José Manuel Entrecanales sigue avanzando en sus planes para el mercado de los centros de datos mediante una nueva alianza estratégica.

Acciona ha tomado una participación del 50% en el centro de datos Epta (Segovia), hasta ahora controlado por Ignis, con quien compartirá la gestión a partir de este momento. Este movimiento consolida el objetivo del grupo de infraestructuras de expandir su cartera de proyectos hasta situarla en los 2 GW.

Si atendemos a razones puramente técnicas y nos fijamos en el gráfico de Acciona, observaremos un valor que ha mantenido una proyección alcista siguiendo una pauta de máximos relativos ascendentes desde los mínimos alcanzados el pasado 9 de abril en la zona de los 98 euros por acción.

Este comportamiento técnico muy positivo ha venido acompañado del conjunto de sus tres medias móviles más representativas, como son las de corto, medio y largo plazo, hasta alcanzar unos máximos históricos en formato intradía en la zona de los 279 euros.

A pesar de haber sufrido en ese trayecto fases correctivas de cierta importancia, los alcistas siempre han sabido reaccionar a tiempo y se ha mantenido intacta la directriz alcista y por tanto su tendencia prácticamente para todos los plazos mostrándose fuerte y consistente.

Pero lo más importante para los títulos de Acciona es lo que ha estado ocurriendo desde esa zona de máximos históricos donde se han frenado drásticamente las compras y se está produciendo una reacción de los bajistas de cierto calado.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches TradingView

En estos momentos, Acciona se encuentra en plena fase de ajuste correctivo en la que, teniendo en cuenta los mínimos de esta misma semana, ya se ha dejado prácticamente casi un 26% de su capitalización bursátil, elevando los niveles de sobreventa de forma significativa.

Esta corrección ha provocado un cambio de tendencia principal de alcista a bajista, ya que el valor ha perdido su directriz —es decir, la zona de mínimos crecientes— al ceder por debajo de la zona de los 250 euros, empeorando drásticamente su aspecto gráfico de medio plazo.

Tras haber abierto en la jornada del pasado martes un importante hueco a la baja con origen en la zona de los 231,20 euros, Acciona ha tanteado el soporte horizontal de los 207 euros, dando paso a un intento de recuperación desde este nivel de soporte crucial.

Es importante que Acciona no pierda la zona de los 207 euros durante las próximas sesiones, ya que de ello dependerá que se pueda producir un rebote técnico por sobreventa que intente impulsar el valor a cerrar, al menos en parte, el hueco bajista de esta misma semana.

Por tanto, si ya tenemos títulos en cartera, no dejaremos que el valor cierre dos sesiones diarias consecutivas por debajo de esos 207 euros, ni tampoco una sesión semanal.

Así, y teniendo en cuenta los elevados niveles de sobreventa que acumula el valor en el corto plazo, vemos bastante probable que en esta área pueda producirse algún tipo de rebote o reacción alcista desde los niveles actuales de cotización. Sin embargo, tenemos un factor en contra: la media móvil de 200 sesiones, contra la cual se encuentra luchando el valor en estos momentos y que pasa por la zona de los 214 euros por título.

Por tanto, Acciona es un valor que podríamos considerar de cara al corto plazo y situar en vigilancia.

En cuanto veamos niveles de cierre por encima de los máximos que se alcanzaron en la jornada del pasado martes —es decir, por encima de los 217,80 euros—, Acciona generará una interesante señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra, ya que elevará drásticamente las probabilidades de ir a buscar el cierre del último e importante hueco bajista.

Esto situaría nuestro objetivo cerca de la zona de los 230 euros, lo que representa un rendimiento de casi el 6% desde el nivel de entrada óptimo.

Con el fin de controlar el riesgo asociado a la estrategia, una vez superada su media móvil de 200 sesiones y los máximos del pasado martes, no dejaremos que Acciona vuelva a situarse por debajo de la zona de los 210 euros por acción, en cuyo caso ejecutaríamos la correspondiente orden de protección.

Asimismo, limitaremos la posición a un máximo de un tercio del importe habitual para este tipo de activos, dado que su índice de referencia, el Ibex 35, se encuentra cerca de máximos históricos y muy sobrecomprado.