El Tesoro Público coloca 6.043 millones en deuda a medio y largo plazo y eleva la rentabilidad

Para 2026, el Tesoro prevé necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones de euros, igual que en 2025, destinando la mayor parte a deuda a medio y largo plazo.

Se subastaron bonos a 5 años, obligaciones a 7 y 10 años, y obligaciones indexadas a la inflación a 15 años, todas con intereses marginales superiores a las últimas emisiones.

La rentabilidad ofrecida a inversores ha subido en las cuatro referencias emitidas respecto a subastas anteriores.

El Tesoro Público español ha colocado 6.042,8 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado.

El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 6.042,8 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado.

Asimismo, el organismo ha elevado la rentabilidad ofrecida a los inversores por las cuatro referencias emitidas, de acuerdo con los resultados publicados por el Banco de España.

En esta segunda emisión del mes de agosto, los inversores han seguido mostrando interés por la compra de deuda española, con unas peticiones que han llegado a alcanzar los 13.543 millones de euros.

En concreto, el organismo ha subastado bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,40% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

En bonos del Estado a 5 años, el Tesoro ha colocado 1.849,8 millones, por debajo de unas peticiones de 4.265,361 millones, con un interés marginal del 3,008%, más alto que el 2,840% de la anterior subasta de este mismo papel.

Para las obligaciones del Estado a 7 años, el organismo público ha captado 1.565 millones, frente a unas solicitudes de 3.402 millones, con una rentabilidad marginal del 3,191%, superior al 3,169% de la pasada subasta.

Además, el Tesoro ha adjudicado 1.900 millones en obligaciones del Estado a 10 años, ante unas peticiones de 4.530,5 millones, con un interés marginal del 3,545%, frente al 3,399% pasado.

Obligaciones del Estado

Por último, el organismo ha colocado 727,9 millones en obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con unas solicitudes de 1.344,9 millones y un interés marginal del 1,724%, superior al 1,577% de la anterior emisión.

El pasado martes, en la primera emisión de agosto, el Tesoro colocó 6.215,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias.

Tras estas emisiones, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el 11 de agosto para subastar letras a tres y nueve meses y cerrar el mes, ya que la emisión prevista para el 20 de agosto se ha cancelado, como suele ser habitual en temporada estival.

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.