El oro se ha animado, pero quizá demasiado pronto

Agosto arrancó bien para el oro (XAUUSD), que subió más del 3% después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijera que podría alcanzarse un acuerdo para reabrir Ormuz en los próximos días.

También ayudaron los comentarios de Trump de que las negociaciones con Irán "van muy bien" y los titulares de Axios sobre un posible acuerdo de 60 días entre EEUU, Irán y Omán.

El problema es que estos mensajes ya los hemos escuchado y todo sigue igual: los hutíes de «Ansar Allah», que controlan el norte de Yemen, atacaron con misiles balísticos un petrolero saudí en el mar Rojo, mientras el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní dijo que Teherán no abrirá Ormuz solo por un acuerdo con Omán.

Y aunque haya un pacto, no garantiza el fin de la guerra.

Dicho esto, la presión inflacionaria por los altos precios de la energía persiste, por lo que la Fed y otros bancos centrales aún podrían subir tipos.

El metal cuenta con el apoyo de los bancos centrales

En este escenario, el oro pierde atractivo, ya que, a diferencia de acciones con dividendos, bonos o depósitos, no genera ingresos mientras lo mantienes.

Pero si Ormuz se reabre y la Fed suaviza su discurso, las rentabilidades de los bonos podrían dejar de subir, el dólar podría debilitarse y el oro podría recibir un nuevo impulso.

Mientras tanto, el metal cuenta con el apoyo de los bancos centrales.

En el segundo trimestre, Polonia y China aumentaron sus compras hasta 289 toneladas, el nivel más alto desde finales de 2024.

Ahora falta que vuelvan los inversores, ya que los flujos hacia el oro cayeron de 539,2 toneladas en el primer trimestre a 262,2 toneladas en el segundo.

El detonante podría ser el final del conflicto en Oriente Medio y la reapertura de Ormuz, o un risk off (o aversión al riesgo) en los mercados.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.