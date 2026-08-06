Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas en bolsa
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una subida del 0,17% consolidando los 20.000 puntos, a la espera de ver si mantiene el nivel al cierre semanal.
En Wall Street, todos los índices excepto el Nasdaq marcaron máximos históricos intradía, aunque solo el Dow Jones cerró en máximos.
Bankinter, BBVA, Repsol e Inditex destacan por su buen momento técnico y son valores recomendados para seguir en el corto plazo.
Se mantienen estrategias con compras abiertas en estos valores, fijando stop loss para proteger las inversiones ante posibles caídas.
El Ibex 35 cerró ayer miércoles con una subida del 0,17% en los 20.057 puntos, lo que implica que confirma la conquista de los 20.000 puntos a la espera de ver qué da de sí esta reacción alcista y ver que cierra semanalmente por encima de ellos.
En Wall Street tuvimos una sesión de nuevos máximos históricos en formato intradiario en todos los índices a excepción del Nasdaq tecnológico, aunque luego solo el Dow Jones fue capaz de mantener las ganancias hasta el cierre para también hacer en base a cierres.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,26 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 24,29 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,42 euros en base a cierres.
- Repsol: Ha cerrado en los 25,35 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.
- Inditex: Ha cerrado en los 58,50 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 56,70 euros en base a cierres.