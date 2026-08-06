Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas en bolsa

El Ibex 35 cerró ayer miércoles con una subida del 0,17% en los 20.057 puntos, lo que implica que confirma la conquista de los 20.000 puntos a la espera de ver qué da de sí esta reacción alcista y ver que cierra semanalmente por encima de ellos.

En Wall Street tuvimos una sesión de nuevos máximos históricos en formato intradiario en todos los índices a excepción del Nasdaq tecnológico, aunque luego solo el Dow Jones fue capaz de mantener las ganancias hasta el cierre para también hacer en base a cierres.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,26 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,29 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,42 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 25,35 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Inditex: Ha cerrado en los 58,50 euros y estamos dentro desde los 58,18 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 56,70 euros en base a cierres.