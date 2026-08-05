Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas en bolsa

El Ibex 35 cerró ayer martes con una subida del 0,21% en los 20.023,6 puntos pero fue más que suficiente para poder coronar los 20.000 puntos. Un nivel psicológico que tendrá que confirmar en el día de hoy.

En Wall Street tuvimos otra sesión con ganancias generalizadas que llevaron a marcar nuevos máximos históricos tanto al Dow Jones como al S&P 500 mientras que el Nasdaq continúa acercándose a ellos y el Russell lo consiguió pero solo en base a cierres y no de manera intradiaria.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,03 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,60 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 23,42 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 25,74 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Inditex: El valor confirma los máximos históricos por lo que entramos en 58,18 euros y colocando un stop loss inicial en los 56,70 euros en base a cierres.