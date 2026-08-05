El Ibex 35 abre al alza y alcanza nuevos máximos cerca de los 20.100 puntos

Por primera vez en su historia, el Ibex 35 cerró la jornada anterior por encima de los 20.000 puntos.

Las ganancias acumuladas en el año para el Ibex 35 ya alcanzan el 16,11%.

El avance del selectivo está impulsado por la esperanza de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la caída del precio del petróleo.

El Ibex 35 abre con una subida del 0,37% y alcanza máximos históricos intradía cerca de los 20.100 puntos.

El Ibex 35 ha abierto este miércoles con ganancias del 0,37% con las que alcanza nuevos máximos históricos intradía cerca de los 20.100 puntos, impulsada por la esperanza de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y la caída del precio del petróleo.

Las ganancias del año son ya del 16,11%.

El selectivo cerró la víspera con un alza del 0,21% y cerró, por primera vez en su historia, por encima de la cota de 20.000 enteros.

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