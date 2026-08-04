El Tesoro coloca 6.215,5 millones en letras y eleva el interés a 12 meses a su nivel más alto en casi dos años

El jueves se subastarán bonos y obligaciones del Estado a varios plazos, con tipos de interés marginales de referencia entre el 1,577% y el 3,399%.

La rentabilidad marginal de las letras a 6 meses sube al 2,512%, y la de las letras a 12 meses alcanza el 2,679%, máximos desde enero y septiembre de 2024, respectivamente.

La demanda de los inversores ha superado los 11.000 millones de euros, mostrando gran interés por la deuda española a corto plazo.

El Tesoro Público ha colocado 6.215,5 millones de euros en letras a seis y doce meses, aumentando la rentabilidad ofrecida a los inversores.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.215,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses.

En concreto, el organismo lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias, de acuerdo con el resultado publicado por el Banco de España.

En esta primera subasta del mes de agosto, los inversores siguen mostrando un elevado interés en la compra de deuda a corto plazo, alcanzando las peticiones los 11.079 millones de euros.

En las letras a seis meses, el organismo público ha adjudicado 1.865,549 millones, frente a unas solicitudes de 4.209,257 millones.

La rentabilidad marginal se ha situado en el 2,512%, superior al 2,409% de la anterior subasta y alcanzando el nivel más elevado desde enero de 2025.

De su lado, en las letras a doce meses, el Tesoro ha colocado 4.350 millones, por debajo de unas peticiones de 6.870,192 millones, con un interés marginal del 2,679%, por encima del 2,523% pasado y su nivel más elevado desde septiembre de 2024.

De su lado, el jueves, 6 de agosto, el Tesoro emitirá referencias de bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros.

Tipos de interés

En concreto, el organismo subastará bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,40% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

Los tipos de interés marginales de referencia se sitúan en el 2,840% para los bonos del Estado a 5 años; en el 3,169% para las obligaciones del Estado a 7 años; en el 3,399% para las obligaciones del Estado a 10 años y en el 1,577% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años.

Tras estas emisiones, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el 11 de agosto para subastar letras a tres y nueve meses y cerrar el mes, ya que la emisión prevista para el 20 de agosto se ha cancelado, como suele ser habitual en temporada estival.

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025.

La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.