Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una subida del 1,01%, situándose cerca de los 20.000 puntos.
El Dow Jones alcanzó nuevos máximos históricos tras la presentación de resultados en Wall Street.
Valores destacados para invertir incluyen Bankinter, BBVA, Repsol e Inditex, todos en momentos técnicos relevantes y con stop loss definidos.
Inditex podría ser una oportunidad de entrada si supera los 58 euros al cierre, con un stop loss inicial en 56,70 euros.
El Ibex 35 cerró ayer lunes con una subida del 1,01% en los 19.982,6 puntos por lo que hoy tendremos a tiro el poder hacerse con los 20.000 puntos.
En Wall Street tuvimos una sesión con ganancias generalizadas y gracias a la presentación de resultados tras el cierre el Dow Jones logró marcar nuevos máximos históricos y el S&P 500 se quedó a las puertas de ello.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 15,895 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 24,68 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 23,42 euros en base a cierres.
- Repsol: Ha cerrado en los 26,04 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.
- Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos históricos por lo que vamos a entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 58 euros colocando un stop loss inicial en los 56,70 euros en base a cierres.