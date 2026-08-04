Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos

El Ibex 35 cerró ayer lunes con una subida del 1,01% en los 19.982,6 puntos por lo que hoy tendremos a tiro el poder hacerse con los 20.000 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión con ganancias generalizadas y gracias a la presentación de resultados tras el cierre el Dow Jones logró marcar nuevos máximos históricos y el S&P 500 se quedó a las puertas de ello.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 15,895 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,68 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 23,42 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,04 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos históricos por lo que vamos a entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 58 euros colocando un stop loss inicial en los 56,70 euros en base a cierres.